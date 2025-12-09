Schimbări importante pentru milioane de angajați: Casa Națională de Pensii va calcula altfel vechimea în muncă începând cu 2026

Începând cu anul 2026, sistemul public de pensii din România va utiliza un nou mecanism de calcul al vechimii în muncă, odată cu aplicarea noii legi a pensiilor.

Schimbarea este generată de diferența dintre modul în care angajatorii raportează în prezent activitatea salariaților și modul în care legea definește stagiul de cotizare.

Dacă până acum angajatorii raportau exclusiv numărul de zile lucrătoare pentru care s-a plătit contribuția, noua lege are în vedere zilele calendaristice, ceea ce face necesară o procedură de conversie între cele două tipuri de evidențe.

Zile lucrate = zile raportate de angajator

Pentru a asigura o trecere corectă și unitară la noul sistem, un ordin al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), publicat în Monitorul Oficial, stabilește procedura tehnică exactă pentru transformarea zilelor lucrate în zile calendaristice.

Documentul include formule detaliate, valabile pentru perioade diferite, în funcție de legislația și sistemele de raportare aflate în vigoare la momentul respectiv.

Astfel, pentru intervalul aprilie 2001 – februarie 2003, suma zilelor lucrate în condiții normale se stabilește pe baza datelor declarate de angajator.

Aceasta reprezintă totalul zilelor raportate în declarația nominală de asigurare, în funcție de norma și numărul de ore lucrate pe zi, excluzând perioadele în care angajatul a beneficiat de indemnizații de șomaj sau alocație de sprijin.

Numărul de zile e preluat direct din Declarația Nominală

Practic, numărul de zile lucrate în condiții normale este preluat direct din declarația nominală (NN), fără ajustări suplimentare.

Pentru perioada martie 2003 – iunie 2005, regulile se schimbă ușor. În acest interval, numărul de zile lucrate într-o lună se determină pornind de la numărul total de ore de lucru raportate.

Formula presupune împărțirea orelor lucrate la norma zilnică aplicabilă locului de muncă — aceasta putând fi de 8, 7 sau 6 ore.

Zilele care nu sunt incluse în calcul

Pentru contractele cu normă întreagă, numărul de ore lucrate pe zi este egal cu norma, în timp ce pentru contractele part-time se ia în calcul numărul de ore prevăzut în contract (care poate varia între 1 și 7 ore pe zi).

De asemenea, nici în această perioadă nu se includ în calcul zilele în care salariatul a primit indemnizații de șomaj sau alocații de sprijin.

Prin aceste proceduri, CNPP urmărește să armonizeze vechiul sistem de raportare cu noul cadru legal, astfel încât stagiul de cotizare să fie calculat corect, în zile calendaristice, indiferent de perioada analizată sau de schimbările legislative intervenite de-a lungul timpului.