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Se simt românii mai apropiați de italieni decât de alte popoare? Dezbatere online: „Îi considerăm verii noștri”

O întrebare despre români și italieni a stârnit o amplă dezbatere în mediul online. Un utilizator al unei rețele de socializare a întrebat dacă se simt românii mai apropiați de italieni decât de alte popoare.
Se simt românii mai apropiați de italieni decât de alte popoare? Dezbatere online: „Îi considerăm verii noștri”
sursa foto. mediafax foto
Petru Mazilu
23 oct. 2026, 10:23, Social
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Un membru al unei comunități online a vrut să afle dacă românii care au locuit în străinătate, în special în Italia, simt o apropiere față de italieni.

Întrebarea lui a stârnit o amplă dezbatere la care au participat români, italieni și alții.

Cei mai mulți au subliniat apropierile lingvistice și istorice, dar și obiceiurile culturale și culinare.

De asemenea, au fost comentarii despre marile comunități românești din Italia și despre modul în care românii s-au integrat.

Nu în cele din urmă, unii au arătat locurile din Italia în care românii se simt cel mai bine. Continuarea pe Mediafax Italia.

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