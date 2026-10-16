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Serviciul Român de Informații vizat de un fake news

Serviciul Român de Informații a fost vizat de un fake news privitor la bugetul și organizarea instituției.
Serviciul Român de Informații vizat de un fake news
Petru Mazilu
16 oct. 2026, 11:54, Social
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Reprezentanții Serviciului Român de Informații au trimis un mesaj pe Facebook prin care oferă „clarificări privind bugetul și organizarea”.

„În spațiul public au apărut informații false menite a crea confuzie cu privire la conducerea și finanțarea Serviciului Român de Informații. Pentru o informare corectă cu privire la subiect, facem următoarele precizări: Cine gestionează bugetul SRI? Directorul SRI este ordonatorul principal de credite. Această atribuție poate fi delegată, prin act administrativ intern, adjuncților directorului SRI. Ce reprezintă cele 19 entități menționate? Sunt unități militare din subordinea SRI, cu personalitate juridică, ai căror comandanți gestionează fondurile alocate propriilor unități. Toate cele 19 unități militare cu personalitate juridică ai căror comandanți au calitatea de ordonatori terțiari de credite au cod unic de înregistrare fiscală, fondurile alocate acestora de la bugetul de stat fiind publice”, a transmis SRI.

Serviciul a mai arătat că bugetul instituției este public.

„Sunt fondurile publice și transparente? Da. Fondurile provin de la bugetul de stat, sunt gestionate prin Trezoreria Statului, iar situațiile financiare sunt raportate către Ministerul Finanțelor. Bugetul SRI este publicat pe www.sri.ro, inclusiv cel pentru anul 2026. Cine verifică utilizarea fondurilor?
SRI este supus atât controlului intern, cât și controlului extern asupra modului în care sunt utilizate fondurile publice”, au precizat reprezentanții SRI.

Serviciul Român de Informații a fost vizat de mai multe informații false. Instituția a dezmințit zvonuri despre deplasări de trupe către București, despre false rețele de ofițeri SRI, tentative de fraudă prin telefon și despre conturi false pe TikTok.

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