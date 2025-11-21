Sibiu: Un bărbat și-a sugrumat fratele în timp ce acesta avea o criză de epilepsie

Incidentul a avut loc în 3 octombrie 2025, în locuința celor doi frați..

Bărbatul de 45 de ani, profitând de imposibilitatea de apărare a fratelui său, în vârstă de 52 de ani, care suferea o criză de epilepsie și se afla în convulsii, l-a sugrumat cu mâinile în zona gâtului, blocându-i cu mâna și căile orale. Conform procurorilor, acesta i-a cauzat leziuni ce au avut un rol determinant în deces.

Victima a suferit și alte leziuni în zona capului și membrelor, produse prin lovire cu corpuri dure, compresiune și zgâriere.

„S-a reținut că autorul era deseori violent fizic atât cu victima, cât și cu celălalt frate al său, cei trei locuind împreună, iar fapta a fost săvârșită pe fondul nervilor, victima având în ziua decesului trei crize convulsive”, arată procurorii.

Autorul a sunat apoi la 112. Inițial a negat fapta, dar pe parcursul cercetărilor și-a reconoscut vina.

Bărbatul a fost arestat preventiv din 5 octombrie.