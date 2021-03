Brigada Rutieră precizează că femeia a fost reţinută pentru 24 de ore, urmând să fie prezentată unităţii de parchet competente cu propunerea de arest preventiv.

„Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi conducere sub influenţa alcoolului”, anunţă sursa citată.

Două fetiţe de 6 şi 14 ani au fost spulberate de o maşină care a ajuns, sâmbătă, pe trotuar, după ce a lovit un stâlp, pe strada Menţiunii din Sectorul 2 al Capitalei. Fetiţa de 6 ani a murit înainte de a ajunge la spital, iar cea de 14 ani la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, înainte ca medicii să intre cu ea în sala de operaţie.

Limitatorul de viteză unde au murit doi copii a fost avizat, dar nemontat, a afirmat primarul Sectorului 2. „Eu şi birocraţia românească din acest moment suntem vinovaţi pentru moartea acestor fete", a afirmat Radu Mihaiu, care a fost la locul accidentului, pe strada Menţiunii din cartierul Andronache.