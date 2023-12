Solstiţiul de iarnă: Azi este cea mai scurtă zi din an

După ziua de joi, care are cele mai puţine ore de soare, şi cele mai multe ore de noapte, de vineri zilele se vor lungi.

Potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, la data solstiţiului de iarnă, soarele răsare cu 23° 27′ la sud de punctul cardinal est şi apune tot cu acelaşi unghi spre sud faţă de punctul cardinal vest. La momentul amiezii el „urcă” – ţinând cont de latitudinea medie a tării noastre, de 45° – la numai 21° faţă de orizont.

„În consecinţă, la această dată, durata zilei are valoarea minimă din an, de 8 ore şi 50 minute, iar durata nopţii are valoarea maximă, de 15 ore şi 10 minute (pentru Bucureşti). Evident, în emisfera sudică a Pământului fenomenul are loc invers, momentul respectiv marcând începutul verii astronomice”, potrivit sursei citate.

Observatorul Astronomic arată că momentul solstiţiului de iarnă, respectiv al începutului iernii astronomice, are loc în jurul datei de 21 decembrie. Începând de la această dată, până la 21 iunie, durata zilelor va creşte continuu, iar cea a nopţilor va scădea în mod corespunzător.