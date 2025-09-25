Sondaj INSCOP. Românii și animalele de companie: preferințe între câini și pisici. Care e patrupedul cel mai ales?

Peste jumătate dintre români, 57,1%, dețin animale de companie, arată ultimul sondaj BAROMETRU Informat.ro – INSCOP Research, „Animale de companie. Câini vs. Pisici”, ediția a III-a, realizat între 1 și 9 septembrie 2025.

Conform datelor sondajului, câinii se află în topul preferințelor pentru români, urmați de pisici.

Datele arată că peste jumătate dintre români au cel puțin un animal de companie, în timp ce 42,9% nu au niciunul. Dintre cei care au animale, 35,2% au unul singur, 23,7% două, 12,9% trei, iar 28,2% mai mult de trei.

În rândul celor fără animale, 42,6% au avut în trecut un prieten animăluț, iar 24,5% dintre cei fără animale își doresc să aibă unul în viitor.

Câinii sunt mult mai populari decât pisicile pentru români, fiind preferați de 47,6%, în timp ce pisicile sunt alese de 21,2% dintre aceștia.

Alte animale, cum ar fi păsările, rozătoarele, peștii sau reptilele, atrag sub 4% dintre respondenți.

„Mai bine de jumătate dintre români (57,1%) dețin în prezent animale de companie, ceea ce arată că relația afectivă cu acestea este o parte importantă a vieții cotidiene. Preferința netă pentru câini (47,6%) comparativ cu pisicile (21,2%) arată nevoia de companie activă și protecție, confirmată și de faptul că principalul motiv invocat pentru a avea animale este nevoia de afecțiune și companie (40,4%). Totuși, procentul relevant al celor care văd animalele ca instrument de responsabilizare pentru copii (12,5%) arată și o dimensiune educațională”, a declarat Remus Ștefureac.

Datele arată că românii de vârstă activă și locuitorii din mediul rural aleg mai des câinii, unde rolul de securitate și protecție contează cel mai mult.

Pisicile sunt mai apreciate de femei, tineri și locuitori din mediul urban, ceea ce arată o relație afectivă și un stil de viață domestic.

Sondajul arată și o ușoară polarizare politică: simpatizanții partidelor conservatoare preferă câinii, în timp ce susținătorii partidelor progresiste sau urbane manifestă o deschidere mai mare spre pisici și alte animale de companie.

Referitor la motivele de deținere a animalelor, 40,4% dintre respondenți menționează afecțiunea și compania, 12,8% siguranța și protecția, 12,5% responsabilizarea copiilor, iar 10,6% pasiunea pentru o anumită specie.

Datele au fost colectate între 1 și 9 septembrie 2025, prin interviuri telefonice (CATI), pe un eșantion reprezentativ de 1.103 persoane, cu o marjă de eroare de ±2,95%.