Spitalele din Iaşi cumpără măşti chirurgicale cu 3 lei, faţă de 7 bani, cât costau acum câteva luni

Preţul cu care spitalele din Iaşi cumpără măşti chirugicale a crescut în ultimele luni de 7 bani la 3 lei. Managerii unităţilor medicale şi-au făcut stocuri pentru următoarele 40 de zile şi spun că nu au probleme cu banii pentru cumpărarea lor, ci cu faptul că nu se găsesc.

La Spitalul de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva” din Iaşi stocul de măşti chirurgicale este asigurat pentru o lună şi jumătate. Managerul unităţii, Carmen Dorobăţ, susţine că suma pe care a cheltuit-o pentru ultima comandă i-ar fi asigurat stocul cel puţin două luni.

„Era 20 de bani bucata, acum cumpărăm cu 3-4 lei. Ultima dată am dat 14.000 de lei pe un număr de măşti mult mai mic, sigur, jumătate din ceea ce se cumpăra în lunile trecute. (...) S-a schimbat modalitatea de achiziţii, ca şi ritm de achiziţii, în sensul că nu găsim imediat şi trebuie să apelăm la mai mulţi distribuitori până să putem face o cantitate care să fie îndesulătoare, conform comenzii pe care o avem. Şi bineînţeles şi ca preţ. Este vorba de o mască din aceea obişnuită, cu pliuri, aceea costa 20 de bani şi acum costă 3-4 lei“, a declarat, pentru MEDIAFAX, Carmen Dorobăţ, managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi.

La Institutul Regional de Oncologie din Iaşi stocul a fost asigurat încă din luna ianuarie, pentru că unitatea medicală este în subordinea Ministerului Sănătăţii.

„Avem ceea ce ne trebuie, numai că a crescut consumul pentru că, negăsindu-se măşti în farmaciile din oraş, vizitatorii, aparţinătorii în loc de o mască iau mai multe, în al doilea rând nu mai sunt materiale pe piaţă, găsim foarte greu materiale de protecţie şi a crescut preţul. Ca să vă dau un exemplu, de la 0,05 bani, cu cât luam masca cu trei pliuri, masca de unică folosinţă, a ajuns la trei lei. Să spunem că am avea venituri să asigurăm cheltuielile respective, dar nu le găsim pe piaţă”, a explicat Carmen Grosu, managerul Institutului Regional de Oncologie Iaşi.

Pentru a fi sigură că nu rămâne fără măşti chirugicale, Carmen Grosu a comandat şi măşti de hârtie.

„Am găsit nişte măşti din hârtie, cu 0,15 bani, nu sunt măştile pe care le utilizăm deobicei, dar o să cumpărăm şi din acelea pentru vizitatori, pentru aparţinători, chiar şi pentru personalul care nu lucrează în secţiile chirurgicale sau în secţiile de internare continuă, mă refer la asistenţii care lucrează pe ambulator”, a spus managerul.

Ca o altă măsură, la Institutul Regional de Oncologie a fost restricţionat accesul studenţilor în spital. Aceştia vor face stagiile şi cursurile doar în amfiteatru pentru că spitalul nu le poate oferi materiale de protecţie.

La Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iaşi, cea mai mare unitate medicală din zona Moldovei, ultima achiziţie de măşti chirurgicale a fost făcută luni. Consumul mediu pe lună este de 200.000 de măşti.

„Furnizorul cu care noi aveam acord cadru încheiat nu mai avea măşti pe stoc şi atunci am fost nevoiţi să facem o negociere fără publicarea unui anunţ, este tot o procedură de achiziţie în regim de urgenţă. Supriza a fost uluitoare, mi-au comunicat un preţ undeva la 2,75 lei. Când am auzit preţul, m-am consultat cu ai noştri, am zis să luăm o anumită canitate, pentru că nu putem să stăm fără măşti şi am făcut a doua zi notă de comandă. I-am mai sunat încă o dată şi mi-au spus că nu e 2,75 e 3,20. Aşa ceva este incredibil”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Ioan Bârliba, managerul Spitalului „Sfântul Spiridon” Iaşi.

Conducerea spitalului a cumpărat 27.000 de măşti, însă a decis ca acestea să fie folosite doar acolo „unde este strict nevoie”, făcând o solicitare către UMF ca măştile pentru studenţi să fie cumpărate de instituţia de învăţământ. O altă decizie luată de către conducerea Spitalului „Sfântul Spiridon” este aceea de a amâna operaţiile care nu sunt urgente.

„Eu sunt convins că Consiliul Concurenţei va lua măsuri cu aceşti furnizori, eu nu am nimic cu ei, dar nu se poate să măreşti de 100 de ori preţul profitând de o situaţie nefericită”, a mai explicat Bârliba.

Maternitatea „Elena Doamna” foloseşte aproximativ 10 000 de măşti chirurgicale pe lună.

„Ultima achiziţie de măşti chirurgicale din 2019 a fost efectuată în luna noiembrie, la un preţ unitar de 7 bani pe bucată, practic 0,07 RON bucata. Următoarea achziţie a fost efectată pe 5 februarie 2020, la un preţ de 70 de bani bucata, 0,7 RON şi ultima comandă plasată a fost efecutată luni, 24 februrie, la un preţ de 1,85 lei”, susţine Gabriel Martinescu, managerul maternităţii.

La Maternitatea „Elena Doamna” măştile de pe stoc vor ajunge pentru 30-40 de zile. Miercuri, pe SEAP preţurile pentru o mască chirurgicală pleacă de la 3 lei bucata.

