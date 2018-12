Stabilitatea legislativă pentru afaceri în 2018. Anul acesta au fost 139 de modificări ale Codului Fiscal şi 236 de noi prevederi fiscale

În 11 luni şi jumătate au fost aduse 139 de modificări ale Codului Fiscal şi au apărut 236 de noi prevederi fiscale, instabilitatea fiscală ducând la scăderea investiţiilor, reducerea înfiinţării de noi companii, precum şi la creşterea suspendărilor, dizolvărilor şi insolvenţelor, arată CNIPMMR.

180 afişări

De la începutul anului şi până pe data de 17 decembrie, cadrul legislativ a fost modificat în mod major, fiind adoptate 862 de acte normative cu aplicabilitate generală (309 Legi, 18 Ordonanţe ale Guvernului, 107 Ordonanţe de Urgenţă, 428 de Hotărâri de Guvern), fără luarea în calcul a ordinelor emise de ministere sau agenţii şi a altor reglementări, arată Consiliul IMM, într-un comunicat.

Peste 45% din legile şi ordonanţele adoptate au afectat direct şi semnificativ întreprinderile, inclusiv IMM-urile (legislaţia fiscală, declaraţiile şi contribuţiile obligatorii, etc.). „Cu acest volum imens de acte normative adoptate în 11,5 luni ale anului 2018, este previzibil că România va continua să se situeze şi anul acesta pe nedoritul prim loc în topul regional al modificărilor legislative (din Europa Centrală şi de Est), în timp ce în ţările vecine tendinţa este de simplificare şi asigurare a unui cadrul legislativ stabil şi predictibil”, spune consiliul.

Modificările legislaţiei fiscale au generat efecte multiple negative asupra IMM-urilor: creşterea fiscalităţii; creşterea birocraţiei pentru toţi contribuabilii şi toţi angajatorii; efort semnificativ de implementare a reformelor legislative; creşterea cheltuielilor de personal; dificultăţi importante de implementare datorate timpului foarte scurt stabilit pentru aplicare; creşterea cheltuielilor administrative, privind actualizarea programelor informatice; necesitatea unor restructurări (concedieri individuale sau colective); probleme de asigurare a competitivităţii şi derulării contractelor la export.

Efectele instabilităţii legislative fiscale accentuate în 2018:

În perioada ianuarie – septembrie 2018, investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au scăzut cu 5,7%, însumând 3 517 milioane euro (comparativ cu 3 731 milioane euro în perioada ianuarie - septembrie 2017), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 3 152 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 365 milioane euro;

Societăţile cu capital străin nou înfiinţate în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie (4.718 de societăţi) sunt mai puţine cu 177 societăţi comparativ cu perioada similară din 2017 (4.895 de societăţi);

Numărul total de înmatriculări în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie a scăzut cu 8.457 de înmatriculări, comparativ cu 2017 (113.144 vs. 121.601) ;

În perioada 1 ianuarie – 31 octombrie numarul suspendărilor, dizolvărilor, insolvenţelor, inclusiv în rândul societăţilor cu participare străină la capital au fost mai mari decât cele din perioada 01.01.2017 – 31.10.2017;

În perioada 01.01.2018 – 31.10.2018 au crescut cu 13,32% numărul suspendărilor (15.014 suspendări, comparativ cu 13.249 în perioada 01.01.2017 – 31.10.2017);

În perioada 01.01.2018 – 31.10.2018 au crescut cu 20,71% numărul dizolvărilor (29.278 dizolvări, comparativ cu 24.254 în perioada 01.01.2017 – 31.10.2017);

În perioada 01.01.2018 – 31.10.2018 au crescut cu 28,07% numărul insolvenţelor (1492 insolvenţe, comparativ cu 1165 în perioada 01.01.2017 – 31.10.2017).

CNIPMMR solicită iniţierea unui Program REFIT de simplificare a cadrului legislativ din România, similar cu Programul REFIT iniţiat de către Comisia Europeană în anul 2002, care să asigure codificarea, reformarea legislaţiei, abrogarea şi eliminarea actelor normative inutile şi irelevante, revizuirea şi retragerea unor acte în curs de elaborare, înlocuirea actelor obligatorii din punct de vedere juridic cu alternative mai puţin stricte, cum ar fi acordurile voluntare (autoreglementare, coreglementare), 862 de acte normative fiind foarte dificil de cunoscut şi implementat.

Pentru perioada 2019-2020, CNIPMMR solicită trecerea la un comportament de reglementare normal, pe care celelate ţări europene reuşesc să-l respecte, asigurarea unui cadru legal stabil, predictibil şi rezonabil ca şi condiţie esenţială pentru investitori, respectarea principiilor reglementării inteligente: un proces decizional deschis şi transparent, un dialog social calitativ, evaluarea în mod sistematic a impactul legislaţiei asupra IMM-urilor, realizarea „testului IMM” şi aplicarea principiul „Gândiţi întâi la scară mică”, respectarea principiilor fiscalităţii (modificarea Codului fiscal “prin lege, care intra in vigoare in termen de minimum 6 luni de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I” şi predictibilităţii impunerii fiscale, cu asigurarea “stabilităţii impozitelor, taxelor si contributiilor obligatorii”, “pentru o perioada de timp de cel putin un an, in care nu pot interveni modificari in sensul majorarii sau introducerii de noi impozite, taxe si contributii obligatorii”).

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.