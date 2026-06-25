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Statuetă furată din patrimoniul Germaniei, descoperită în casa unui bărbat din România

O statuetă din bronz, care face parte din patrimoniul cultural național al Germaniei și fusese reclamată ca furată la sfârșitul anului 2025, a fost recuperată de polițiștii din județul Buzău.
Statuetă furată din patrimoniul Germaniei, descoperită în casa unui bărbat din România
Sursa foto: Poliția Română
Oana Antipa
25 iun. 2026, 12:29, Social
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Obiectul de patrimoniu a fost descoperit în locuința unui bărbat de 49 de ani din localitatea Sătuc.

Statueta a fost identificată în urma unor investigații desfășurate de polițiștii Secției de Poliție Rurală Berca.

Acțiunea a fost coordonată de Direcția de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Anchetatorii aveau informații potrivit cărora obiectul de patrimoniu s-ar afla pe teritoriul României.

Statueta face parte dintr-un ansamblu monumental

Potrivit polițiștilor, există indicii că statueta aparține ansamblului monumental „Der Dorfklatsch” („Bârfele satului”), inclus în patrimoniul cultural național al Germaniei. Autoritățile judiciare germane au reclamat dispariția acesteia la finalul anului 2025.

Statueta are aproximativ 1,50 metri înălțime și este realizată din bronz turnat. Polițiștii au găsit-o la domiciliul unui bărbat de 49 de ani, care ar fi cumpărat-o recent.

Obiectul de patrimoniu a fost ridicat pentru continuarea anchetei

Statueta a fost ridicată de anchetatori pentru continuarea cercetărilor. Ulterior, aceasta a fost predată Inspectoratului de Poliție Județean Prahova.

Ancheta urmărește stabilirea traseului obiectului de patrimoniu și identificarea persoanelor care l-ar fi sustras din amplasamentul său.

Polițiștii vor dispune măsurile legale în funcție de rezultatele investigației.

Schimb de informații cu autoritățile din Germania

Inspectoratul General al Poliției Române, prin Direcția de Investigații Criminale, va colabora cu autoritățile de aplicare a legii din Germania.

Schimbul de informații are ca scop restituirea statuetei către statul german și continuarea anchetei privind furtul bunului de patrimoniu.

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