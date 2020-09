Straniul final al unui an şcolar din vremea coronavirusului. Gestul neobişnuit al învăţătoarei Cristina, la despărţirea de „copiii ei“

Îţi mai aminteşti de serbările cu premii, coroniţe şi îmbrăţisări de la final de an şcolar? Anul acesta, nici dascălii, nici copiii n-au mai avut parte de astfel de momente.



Vlad, un băieţel de clasa a patra din Craiova, nu s-a mai întâlnit cu colegii şi doamna lui din luna martie. Îşi făcuseră planuri că se vor despărţi în Poiana Braşov, la o petrecere. Şi-au luat însă rămas bun de la distanţă. Copiii au fost acasă, iar învăţătoarea lor, Cristina Gherghina, a rămas singură în clasa goală. Şi, ca să nu uite niciodată cel mai trist final de an din cariera ei, şi-a tuns părul.



„N-am avut niciodată părul atât de scurt. Am simţit nevoia să fac o schimbare ca un semn din acesta de... Odată cu încheierea clasei a patra am simţit că se încheie o etapă din viaţa mea”, spune Cristina Gherghina.



Copiii sunt dezamăgiţi că au trecut în noul an de şcoală fără să îşi vadă colegii.



„Nu ştiu cum să explic, dar sunt dezamăgit că n-am văzut toţi colegii… N-am văzut mai mulţi oameni şi nu am simţit fericirea de a trece în clasa a cincea”, mărturiseşte unul dintre elevii Cristinei, Vlad Miu.



Mama acestuia consideră că ultimele luni au contribuit la maturizarea celor mici.



„Pentru cei mici a fost, probabil, un pas spre maturizare”, a declarat aceasta.