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Studiu: Pericolele cremelor de plajă. Cum să alegi un produs conform de protecție solară

Potrivit unui studiu InfoCons, asociație dedicată protecției consumatorilor, mai multe mărci de protecție solară au fost semnalate ca fiind neconforme, prin intermediul unor alerte la nivel european, în ultimii patru ani.
Studiu: Pericolele cremelor de plajă. Cum să alegi un produs conform de protecție solară
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
29 iun. 2026, 13:49, Social
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În intervalul 2022 – 2026, la nivel european au fost lansate alerte cu privire la riscurile produselor de protecție solară neconforme.

InfoCons atrage atenția că cele mai multe dintre produsele care au constituit alerte la nivel european conțin butilfenil metilpropional (BMHCA), o substanță interzisă în cosmetice.

„Aceasta poate afecta sistemul reproducător, poate dăuna sănătății copilului nenăscut și provoacă sensibilizarea pielii. În alte cazuri au fost depistate filtre UV în exces (metoxicinamat de etilhexil, Padimat-O), 2-fenoxietanol peste limită (toxic pentru sânge și ficat) sau benzofenonă, substanță care poate provoca cancer și leziuni ale organelor”, informează InfoCons.

Multe dintre produsele cu SPF50+ aveau un factor măsurat mai mic

Asociația a mai atras atenția că multe dintre produsele etichetate cu  SPF 50+ aveau, în realitate, un factor măsurat de până la 27, iar în alte cazuri valoarea reală cobora până la 4,8.

Astfel, oamenii care foloseau creme de protecție solară se expun la arsuri solare grave, leziuni cutanate pe termen lung și risc crescut de cancer de piele.

De asemenea, unele dintre cremele analizate în urma alertelor europene erau contaminate cu bacterii precum Pseudomonas aeruginosa sau bacterii mezofile. Aplicarea acestora pe pielea lezată de zgârieturi, tăieturi sau răni ori contactul cu ochii, pot provoca iritații sau infecții.

Cele mai multe produse care au făcut obiectul alertelor europene provin din Italia, Cehia, Germania sau Franța, dar și alte țări, potrivit comunicatului publicat de InfoCons. 

Alerte au fost date pentru mărci precum Nivea și Bilboa, dar și Leocrema, Helious Herb, SUN, Delice, Parasol, dar și altele.

Recomandări pentru alegerea unei creme cu protecție solară

Dintre cele 65 de produse cu protecție solară analizate 11 erau contrafăcute, potrivit sursei citate. Potrivit InfoCons, practic, unul din 6 produse cu protecție solară din cadrul analizei a fost contrafăcut.

Atunci când alegem să cumpărăm un produs cu protecție solară, InfoCons recomandă:

„Verifică eticheta și ingredientele înainte de a cumpăra un produs de protecție solară. Fii atent la SPF: un preț neobișnuit de mic sau un ambalaj suspect pot indica un produs contrafăcut sau cu protecție falsă”, transmite InfoCons.

De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să sesizeze InfoCons dacă identifică un produs neconform sau periculos.

Asociația pune la dispoziție pentru consumatori o aplicație pentru verificarea produselor, alertelor, dar și informații cu privire la bunurile retrase de pe piață.

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