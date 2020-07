Tinderul imobiliarelor îţi găseşte casa pereche

Dacă eşti în căutarea unui apartament sau vrei să dai spre închiriere unul, trebuie să ştii că există o aplicaţie care să îţi uşureze munca. Trebuie doar să adaugi criteriile pe care le ai, iar aplicaţia îţi arată din ce opţiuni ai de ales. La fel a făcut şi Alexandru care şi-a descărcat aplicaţia acum o lună.

Platforma le garantează proprietarilor că încasează prima chirie în maximum 15 zile de la semnarea contractului, dar şi 12 luni de plăţi neîntrerupte, indiferent dacă apartamentul are sau nu chiriaş. Cu alte cuvinte, proprietarul împuterniceşte compania care a fondat aplicaţia să găsească chiriaşi, să încaseze şi să îi transfere banii pentru chirie.

„În primul rând pe mine m-a scăpat de orice fel de grijă. Orice fel de grijă însemnând că vine astăzi chiriaşul mâine pleacă, poate stă o saptămână, poate stă un an. Du-te, fă contracte, aleargă după ei, nu au respectat nişte termene din contract, nu mi-a fost plătită chiria”, spune Alexandru Teodorescu, proprietarul unui apartament.



Florin Stoian, realizatorul aplicaţiei, a explicat cum funcţionează aceasta, vorbind totodată despre finanţarea cu care a pornit la drum.



„Atât proprietarului cât şi chiriaşului îi este făcut un profil care cuprinde locul de muncă, veniturile, obiceiurile, preferinţele lui de mutare, dacă are animale de companie, dacă nu, perioada pe care vrea să închirieze. Se match-iuesc nevoia unui chiriaş cu dorinţele unui proprietar şi în momentul în care tu spui anumite lucruri pe care ţi le doreşti, aplicaţia îţi returnează listări care matchu-iesc cu filtrele şi cu nevoile tale. Până la momentul în care au intrat cele două fonduri partenere, adică în iarna anului trecut, cand am primit finanţarea de la ei, pusesem peste 300.000 de euro”, a declarat acesta.



Desigur sunt şi oameni care nu vor renunţa la agentul imobiliar.

„Un agent imobiliar îţi poate spune inclusiv despre vecinătăţi, zonă, despre apropierea spre anumite puncte de interes, îţi poate oferi o paleta mai mare de proprietăţi”, a spus Vlad Vlăsceanu, consulant imobiliar.