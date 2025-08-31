Tinerii de la festivalurile de muzică învață despre riscurile drogurilor, într-un spațiu sigur

Proiectul este derulat de Guvern prin Agenția Națională de Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și Adicțiilor (ANPCDDA). Inițiativa se numește The Safe Zone și este conceput ca un spațiu de siguranță, consiliere și prevenție unde participanții au prilejul de a primii informații despre riscurile consumului de droguri, dar și alte adicții, sprijin psihologic.

Caravana este prezentă atât la CODRU Festival din Timișoara, cât și la Big Little Festival din Mogoșoaia. Tinerii din cadrul festivalelor au parte la standul The Safe Zone de un spațiu de odihnă și consiliere, dar și activități educative și recreative. La Timișoara, proiectul este derulat în parteneriat cu asociația Caravana de Medici.

Tinerii de la CODRU au parte de consiliere

Cea de-a doua zi de CODRU Festival la Timișoara a reunit peste 34.000 de participanți, dintre aceștia o bună parte erau tineri, chiar și adolescenți cu vârste mai mici de 18 ani. Aceștia au avut prilejul să viziteze standul „The Safe Zone”, să stea de vorbă cu specialiștii să primească informații care le vor fi la îndemână pe viitor.

„Ne bucurăm să ajungem cu The Safe Zone și la unul dintre cele mai importante festivaluri din vestul țării. Alături de partenerii noștri de la Caravana cu Medici vom fi și de această dată prezenți cu psihoterapeuți și psihologi, care sunt pregătiți să ofere participanților informații corecte despre efectele drogurilor, dar și un spațiu de consiliere sau prim ajutor psihologic. Prin acest proiect-pilot, ANPCDDA face pași importanți în aplicarea unor politici publice moderne, centrate pe prevenție, empatie și responsabilitate, așa cum se întâmplă și în alte state”, a declarat Rareș-Petru Achiriloaie, președinte ANPCDDA.

„CODRU este un spațiu al comunității, al educației și al responsabilității. Ne bucurăm că, alături de partenerii noștri de la ANPCDDA și Caravana cu Medici, putem oferi publicului un cadru sigur și modern, unde prevenția și grija față de oameni se împletesc cu energia artei și a muzicii. The Safe Zone completează perfect misiunea noastră de a crește frumos și sănătos împreună”, a declarat Victor Balaniuc, Co-fondator și General Manager CODRU Festival.

Proiectul „The Safe Zone”, lansat în iunie 2025, face parte din planul de acțiune ANPCDDA privind informarea și conștientizarea riscurilor asociate consumului de substanțe psihoactive. În parteneriat cu Asociația Caravana cu Medici, a devenit deja un reper, cu sute de tineri care au trecut voluntar pragul zonei pentru consiliere și sprijin psihologic.

În cadrul Big Little Festival din Mogoșoaia, caravana este prezentă în parteneriat cu UNICEF România, acolo unde sunt așteptați atât părinții, cât și copii, organizatorii pregătind pentru ei activități speciale pentru cei mici, pentru a promova respectul și protecția copilului.