Tragedia de la Oneşti, prin ochii unui martor. Soţia lui Gheorghe Moroşan: „Nu îi omorî, mai lasă-i, poate primim bani în cont”

Fiecare zi aduce noi completări la tragedia de la Oneşti. Un martor, apropiat al celor două victime, povesteşte o parte din evenimentele de luni la care a asistat începând cu ora 16.

Acesta susţine că şi-a văzut colegii pe geamul de la balcon, dar şi că soţia lui Gheorghe Moroşan a fost prezentă la locul crimei în tot acest timp. Martorul spune că femeia a insistat ca cei doi muncitori să fie lăsaţi în viaţă cât mai mult timp: „Nu îi omorî, mai lasă-i, poate primim bani în cont”, citează el din memorie. Soţia bărbatului a fost reţinută, luni seara, ea fiind acuzată de complicitate cu agresorul.

„Da, eu am fost acolo, la 16 şi ceva. La 17 s-a întâmplat tragedia. I-am văzut la balcon pe cei doi ostatici. Unul era în poziţia bisericii, cu mâinile la spate, celălalt în partea opusă. Am văzut cum s-a dus înspre el domnul ăsta, Moroşan. I-a dat un cuţit, a căzut jos. Posibil, a fugit după celălalt, după Dan, şi după aia s-a ridicat şi a zis ceva la geam, că îi omoară, sau ceva în genul ăsta. La 17 l-a înjunghiat, sau 17:01. La 17:20 am văzut targa cum iese. Soţia lui a fost acolo permanent, de la 16 şi ceva, şi îl informa ce se întâmplă jos. Doamna se plimba printre poliţişti. Vorbea cu el la telefon şi îi spunea: nu îi omorî, mai lasă-i, poate primim bani în cont”, a relatat pentru Antena 3 martorul.

Cei doi muncitori care renovau un apartament în Oneşti, judeţul Bacău, au fost omorâţi, luni seara, de fostul proprietar, supărat că fusese evacuat. Poliţia a deschis focul pentru a intra în apartamentul unde agresorul a ţinut cei doi bărbaţi ostatici, dar era deja prea târziu pentru una dintre victime. Celălalt, un bărbat de 36 de ani, a fost luat în stare critică, în stop cardio respirator şi dus la spital, unde a murit.

Agresorul, Gheorghe Moroşan, a fost transferat miercuri la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, unde i s-a efectutat un computer tomograf la cap, torace şi abdomen, precum şi analize de sânge, pentru că starea de sănătate i s-a deteriorat, declară directorul medical al SJU, Adina Lupu.

Au fost luate şi primele măsuri după tragedia de la Oneşti: Şefii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bacău şi Poliţiei Oneşti au fost schimbaţi din funcţie, iar Parchetul a fost sesizat cu privire la neglijenţă în serviciu, după crima de la Oneşti, a anunţat ministrul de Interne, Lucian Bode, care a anunţat concluziile preliminare.

Primele imagini ale intervenţiei din blocul din Oneşti surprind haosul. Deşi teoretic se ştia că unul dintre muncitori fusese înjunghiat, poliţiştii au intrat zgomotos în scara blocului. La scurt timp s-au auzit şi primele împuşcături. În tot acest timp, pe stradă erau mai multe persoane, iar forţele de ordine încercau să disperseze mulţimea curioasă.

Bărbatul de 68 de ani a intrat în apartamentul unde cei doi bărbaţi renovau, ei fiind angajaţi de actualul proprietar, şi i-a ţinut ostatici. Acesta i-a înjunghiat pe cei doi muncitori, supărat că renovau apartamentul din care fusese evacuat.

Poliţiştii au intervenit în forţă şi au tras mai multe focuri de armă, iar agresorul a ajuns la spital. Managerul Spitalului din Oneşti, Gelu Nicolcea, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, că Gheorghe Moroşan a fost detubat. În câteva zile, medicii speră că bărbatul va putea fi audiat.