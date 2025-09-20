Trei iranieni au încercat să intre cu acte false în Spațiul Schengen prin Aeroportul Otopeni

Poliţiştii de frontieră din cadrul Aeroportului Internațional Henri Coandă București au depistat trei cetățeni iranieni care au încercat să intre ilegal în spațiul Schengen, folosindu-se de cărți de identitate false.

Aceștia s-au prezentat joi la Aeroportul Internațional Henri Coandă București, pentru a intra în țară, cu o cursă din direcția Istanbul – Turcia. La controlul de frontieră persoanele au prezentat două cărți de identitate cu însemnele autorităților din Ungaria și una cu însemnele autorităților olandeze.

Existând suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor prezentate, polițiștii de frontieră au făcut verificări suplimentare şi au constatat că acestea nu îndeplinesc condiţiile de formă şi fond ale unor acte autentice, fiind false.

„În cadrul verificărilor, cei trei bărbați au declarat că sunt cetățeni iranieni și au vârste cuprinse între 23 și 24 de ani. Având în vedere aspectele constatate, poliţiştii de frontieră au dispus măsura interzicerii intrării în Spațiul Schengen pentru cele trei persoane. Tinerii au fost înapoiați în aceeași zi de către compania transportatoare în direcția Istanbul – Turcia”, transmite, sâmbătă, Poliția de Frontieră.