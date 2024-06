Trenul Soarelui ajunge la Braşov pentru Solar Open Day, eveniment organizat de RPIA,

Asociaţia Industriei Fotovoltaice din România (RPIA) a organizat a doua ediţie a Solar Open Day, un eveniment de referinţă, dedicat promovării energiei solare şi metodelor de producţie sustenabile. Această ediţie a avut loc la Părău, judeţul Braşov, unde parcul fotovoltaic deţinut de Econergy şi compania franceza de investiţii RGREEN INVEST Romania, a fost inaugurat. Subliniind angajamentul faţă de sustenabilitate, călătoria către acest eveniment emblematic s-a realizat cu Ternul Soarelui pe ruta Bucureşti - Braşov, pentru a completa experienţa solara din jurul acestei zile.

Andrei Manea, Director Executiv RPIA, a declarat:

“ Aceasta noua ediţie a Solar Open Day ne reuneşte într-o locaţie inedita, la Parau, judeţul Braşov, semn ca energia fotovoltaică nu are bariere. Prima ediţie a Solar Open Day a avut loc la Răteşti, în judeţul Argeş, la cel mai mare parc din Europa de Sud-Est, iar acum suntem aproape de munte. Parcul solar de la Parau este cel mai mare parc cu trackere din Romania, mecanism care permite panourilor sa îşi schimbe poziţia în funcţie de soare. Daca ni se creează condiţiile favorabile din punct de vedere legislativ, noi putem să construim. Energia fotovoltaică este tehnologia cu cel mai rapid deployment, ce poate avansa cel mai repede de la stadiul de proiect la momentul injectării în reţea.“

Reprezentanţi ai Ministerului Energiei, corpului diplomatic şi autorităţi locale au participat la Solar Open Day, alături de reprezentanţi ai mediului de afaceri şi specialişti din industrie. Dat fiind ca ediţia din acest an face parte dintr-o celebrare europeană mai amplă, axată pe educaţie, RPIA a invitat şi studenţi interesaţi de domeniul energetic, deoarece proiectele fotovoltaice care sunt dezvoltate şi vor fi dezvoltate în viitorul apropiat au nevoie de forţă de muncă specializată.

Dragos Roibu, Director de Cabinet în cadrul Ministerului Energiei, a declarat:

Felicitări pentru realizarea parcului. Mulţumesc organizatorilor pentru experienţă şi pentru drumul pana la parcul fotovoltaic, care s-a realizat cu trenul. Ca sa folosim o metafora, putem spune că şi noi ne aflam pe drumul energiei solare. Ce s-a întâmplat acum câţiva ani, a fost ceva experimental. In 2012 a fost un boom al dezvoltării energiei regenerabile, care s-a oprit din cauza unor decizii nefericite ale guvernului. Acum asistam la un nou boom, ce se va transpune si in strategia energetica : pana in 2035, vom avea in mixul naţional aproximativ 40% din energia regenerabile.

Parcul fotovoltaic de la Parau, situat in judeţul Braşov, este codeţinut de Econergy şi fondul francez de investiţii în energie regenerabilă RGreen. Cu o suprafaţă de 113 de hectare şi un cost total de 65.5 de milioane de euro, proiectul vă genera energie electrică pentru a alimenta aproximativ 70.000 de locuinţe pe an. Cu o capacitate totală instalată de 92MW, Părău este în prezent cel mai mare parc fotovoltaic din România echipat cu trackere, data fiind topografia sa unica.

Acest parc, alături de celelalte proiecte din portofoliul industriei fotovoltaice pentru perioada următoare, reprezintă veritabile componente strategice pentru efortul României de a-şi consolida independenţa şi securitatea energetică, contribuind astfel la stabilitatea regională şi europeană.

Bogdan Asanache, Country Manager Econergy Romania, a declarat:

Suntem încântaţi să găzduim o noua ediţie a evenimentului Solar Open Day, împreună cu partenerii noştri de seama de la RPIA. Pe agenda noastră se afla în mod constant implicarea in comunitate şi creşterea gradului de conştientizare cu privire la importanţa energiei regenerabile.

Cu această oportunitate, le mulţumesc stimabililor noştri parteneri de la RGREEN INVESTMENTS pentru încrederea şi sprijinul lor în operarea celor 92MW la Părău şi pentru că sunt o parte integrantă a lungului nostru drum în domeniul energiei regenerabile din România şi din întreaga Europă.

Suntem entuziasmaţi sa amintim de proiectele noastre viitoare, care vor alimenta şi mai multe judeţe din România până la sfârşitul anului 2024 şi mai departe.

Să ne bucurăm de cat mai multe evenimente de acest tip şi de toate realizările care vor urma!

Nicolas Rochon, Preşedinte si Fondator RGREEN INVEST, a declarat:

Proiectul Părău este ilustraţia perfectă a strategiei RGREEN INVEST: ne propunem să investim în active care întăresc independenţa energetică a Europei şi, în acelaşi timp, să reducem intensitatea de carbon a mixului energetic. Este, de asemenea, o mare realizare pentru Econergy, un partener pe termen lung al RGREEN INVEST din 2016.

Despre RPIA

Asociaţia Industriei Fotovoltaice din România (RPIA) reprezintă vocea industriei fotovoltaice si interesele sectorului solar şi ale partenerilor săi din lanţul valoric asociat, susţinând dezvoltarea unei pieţe energetice sustenabile şi competitive.

RPIA, care reuneşte atât producători, cât şi investitori în surse regenerabile, promovează politici şi iniţiative menite să accelereze dezvoltarea eficientă a energiei solare prin implicarea activă în procesul decizional naţional şi european, facilitând comunicarea şi colaborarea dintre membrii săi şi părţile interesate în vederea creării unui cadru legislativ şi de reglementare adecvat pentru atingerea ţintelor de neutralitate climatică.

Despre Econergy Renewable Energy

Econergy este un producător independent de energie (IPP) de top, care operează pe şase pieţe cheie: România, Italia, Marea Britanie, Spania, Polonia şi Grecia. Proiectul nostru de dezvoltare constă în 8,2 GW de energie eoliană şi solară fotovoltaică în diferite stadii de dezvoltare şi 7,6 GWh de stocare. Compania operează pe întregul lanţ valoric al energiei, de la dezvoltare până la construcţie şi operare, specializându-se în proiecte de energie regenerabilă la scară utilitară.

Econergy are un flux diversificat de venituri, inclusiv vânzări de electricitate, servicii de dezvoltare, EPC şi gestionarea activelor pe termen lung, asigurând valoarea maximă pentru stakeholders.

Fiind un jucător cheie în România, cu o capacitate de dezvoltare de 2GW, din care 246MW sunt în operare comercială şi aproximativ 800MW sunt în stadiile finale de dezvoltare şi construcţie, dintre care aproximativ 198MW sunt aşteptaţi să fie conectaţi până la sfârşitul anului 2024.

În plus, compania a semnat recent un acord obligatoriu cu o subsidiară a unui conglomerat de top din Balcani pentru vânzarea proiectului Niculeşti din România, cu o capacitate de aproximativ 214MW, aflat în stadiul de „Ready to build".

Econergy operează o echipă locală de experţi în sectorul energiei regenerabile, care conduc proiecte fotovoltaice şi eoliene în toată România. Compania are colaborari strategice cu parteneri puternici: RGREEN INVEST, The Phoenix şi Rivage, reuşind să strângă o sumă de peste 600 de milioane EUR la nivel de companie şi de proiect de la IPO de la parteneri strategici şi investitori.

Despre RGreenINVEST

RGREEN INVEST este o companie de administrare a investiţiilor independentă, orientată spre misiune şi certificată B Corp, fondată la Paris în 2013. Compania are un istoric dovedit de investiţii şi finanţare a proiectelor de infrastructură care susţin tranziţia energetică, atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice. Cu peste 40 de profesionişti experimentaţi, a căror expertiză acoperă administrarea fondurilor, investiţii bancare şi energia regenerabilă, RGREEN INVEST are una dintre cele mai cuprinzătoare echipe de specialişti din Europa. Compania acordă o atenţie deosebită sustenabilităţii şi încorporează principii ESG solide în criteriile sale de investiţii. Cu peste 40 de profesionişti experimentaţi, a căror expertiză acoperă administrarea fondurilor, banca de investiţii şi energia regenerabilă, RGREEN INVEST are una dintre cele mai cuprinzătoare echipe de specialişti din Europa. Compania acordă o atenţie deosebită sustenabilităţii şi încorporează principii ESG solide în criteriile sale de investiţii.

„În calitate de companie de investiţii, considerăm că este responsabilitatea noastră să conducem prin exemplu şi să conducem această schimbare necesară pentru a crea un viitor de care să fim mândri să-l lăsăm ca moştenire.”