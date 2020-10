Turista româncă depistată cu COVID-19 în Creta a zburat cu un charter din România pe 1 iulie. MAE a anunţat care este starea ei

Actualizare 17:30: Turista româncă din Creta testată pozitiv cu noul coronavirus a zburat din România cu un charter pe 1 iulie şi nu pe 2 iulie, aşa cum anunţase MAE iniţial. Asta a dus la o confuzie şi la apariţia informaţiei că femeia infectată ar fi de fapt o româncă venită din Germania.

COMUNICAT MAE

În continuarea precizărilor transmise referitoare la cazul turistului român confirmat pozitiv pentru infecţia cu COVID-19 în Grecia - Insula Creta, MAE precizează că, în urma solicitării Ambasadei României la Atena de clarificare a circumstanţelor cazului, autorităţile elene au informat că cetăţeanul român a sosit în Creta la data de 1 iulie (şi nu 2 iulie, aşa cum comunicaseră iniţial aceleaşi autorităţi elene), cu o cursă charter directă pe ruta Bucureşti - Heraklion.



De asemenea, conform informaţiilor transmise de autorităţile elene, cetăţeanul român a fost deja transferat în unitatea hotelieră special destinată în care îşi va efectua carantina împreună cu un membru al familiei. Starea persoanei infectate este bună, aceasta beneficiind de monitorizare medicală.



Reprezentanţii Ambasadei României la Atena sunt în dialog cu cei doi cetăţeni români, fiind pregătiţi să acorde asistenţă consulară, dacă situaţia o va impune, conform competenţelor legale şi cu stricta respectare a măsurilor adoptate de autorităţile statului de reşedinţă în contextul pandemiei de COVID-19.



MAE precizează că a transmis şi transmite informaţiile relevante în acest caz în strictă conformitate cu elementele comunicate la rândul lor de autorităţile greceşti.



În context, Ministerul Afacerilor Externe reaminteşte că cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena 00302106774035 şi Consulatului General al României de la Salonic 00302310340088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice a României în Republica Elenă 00306978996222 şi al Consulatului General al României de la Salonic 00306946049076.



Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de internet https://www.mae.ro/node/51914, http://atena.mae.ro, http://salonic.mae.ro, https://ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro şi www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte în siguranţă” (http://www.mae.ro/app_cs), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Ştirea iniţială:

Agenţiile de turism din România, puţine câte au preluat de la începutul lunii iulie cereri de vacanţă în Grecia, au identificat relativ uşor că românca depistată cu coronavirus, care a ajuns în Creta, nu plecase din România.

Răzvan Pascu, consultant în turism, a scris în urma unei „investigaţii” că inclusiv datele MAE sunt eronate:

„Update informatie "turista din Romania descoperita cu Covid in Grecia"



1. Am discutat acum cu proprietarii celor mai importanti tour-operatori de chartere din Romania: nu au avut charter spre Creta decat pe 1 Iulie, unde stim deja ca toti turistii au fost negativi. MAE precizeaza ca turista a ajuns pe 2 Iulie, deci din Romania putin probabil sa fi plecat.

2. In comunicatul MAE este fie o eroare, fie ceva care nu are legatura cu Romania. Scrie ca turista a fost intr-un charter care a zburat in Creta via Atena. Din Romania, insa, nu exista asa ceva.

3. Inclin sa cred ca romanca nu a venit in Creta din Romania, ci din alta tara UE. Chiar si din alta tara, in comunicatul MAE apare "cursa charter", ori nu poate fi o cursa charter, ci o cursa de linie, daca a fost cu escala la Atena. Deci, mai multa atentie la cuvinte intr-un comunicat oficial!

4. Cred ca pentru cateva sute de mii de romani care se gandesc anual la destinatia Grecia este util ca un comunicat de la MAE sa contina informatii precise despre subiectul comunicatului, dar si sa nu aiba erorile de genul celor prezentate la punctul 3.

Informatia esentiala este daca acea turista de nationalitate română a venit sau nu din Romania, pentru ca daca nu, atunci subiectul stirilor dispare.

Dintr-o informatie pe surse pe care o am de la 2 persoane, dintre care un operator din Grecia, turista depistata pozitiv are nationalitate română, insa a sosit in Grecia de pe o cursa din Germania.

Cred ca MAE ne-ar putea ajuta cu o informatie exacta in acest sens. Multumim anticipat!”, a scris Răzvan Pascu pe contul său de Facebook.

Presa din Grecia a scris sâmbătă că a fost identificat primul caz confirmat de coronavirus la un turist străin care vizitează Insula Creta, fiind vorba de o femeie din România. Ulterior, Ministerul român de externe a confirmat cazul şi a transmis că românca se află în autoizolare la hotel, urmând să fie transferată la alt hotel pentru a rămâne în carantină.