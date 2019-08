ULTIMA ORĂ Avionul care a aterizat forţat, în afara pistei, în Moscova. Bilanţul incidentului a ajuns la 23 de răniţi, printre care şi nouă copii/ VIDEO Aterizarea, filmată de pasageri

"În total au fost răniţi 23 de oameni, inclusiv nouă copii", a declarat o sursă din cadrul serviciilor de urgenţă.

Un oficial din cadrul Agenţiei ruse de Transport Aerian a transmis că patru pasageri au fost spitalizaţi.

"La scurt timp după decolare, avionul a lovit un stol de pescăruşi, unele păsări fiind aspirate de motoare (...) Aterizarea de urgenţă a avut loc într-un lan de porumb aflat la mai puţin de un kilometru de pista aeroportului", a precizat oficialul.

Aeronava de tip Airbus A321, a companiei Ural Airlines, la bordul căreia se aflau 234 de persoane, inclusiv şapte membri ai echipajului, a decolat de la aeroportul Jukovski din regiunea Moscovei şi se îndrepta spre Simferopol în Crimeea.

ATENŢIE, imagini cu impact emoţional

WATCH: Passenger video shows the moment an Airbus A321 crash-landed near Moscow pic.twitter.com/hhxd1wuUOt

#Russia: A-321 of Ural airlines crashlanded near Zhukovskiy of Moscow region after bird strike. 10 wounded. Piliots managed to land a plane in the field https://t.co/r2XoFs37Wt pic.twitter.com/JHRpOOtH9g