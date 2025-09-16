Prima pagină » Social » Ultimii doi agresori fugari din răfuiala dintre clanurile din Dolj au fost prinşi

Ultimii doi fugari după răfuiala din weekend din Craiova au fost prinşi. Cel mai probabil încercau să iasă din ţară, fiind identificaţi în zona Vămii Calafat.
Laura Buciu
16 sept. 2025, 16:50, Social

Poliţiştii doljeni angrenaţi în cercetarea agresiunii de sâmbătă, din Craiova, sub directa coordonare a procurorului de caz şi cu sprijinul poliţiştilor de frontieră din cadrul SPF Calafat, au identificat şi prins ultimele două persoane bănuite de participare la încăierare, care se sustrăgeau cercetărilor.

Cele două persoane sunt duse la audieri, urmând a fi dispuse măsuri legale.

Poliţiştii doljeni au fost sesizaţi sâmbătă că pe bulevardul Nicolae Romanescu din municipiul Craiova are loc un conflict între mai multe persoane între două clanuri rivale. Totul a pornit de la o căsătorie aranjată, în momentul în care fata s-a întors la părinţi. Familia băiatului ar fi cerut, ulterior, ca banii pe care i-ar fi plătit cuscrilor, respectiv 50.000 de euro, să fie restituiţi.

În urma încăierării dintre cele două clanuri devenite rivale, un om a murit.