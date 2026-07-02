Ultimul contract al Autostrăzii Unirii A8 a fost semnat. Proiectul include și primii kilometri de autostradă construiți de România în Republica Moldova

Proiectul, estimat la 3,57 miliarde de lei, marchează și o premieră: aproximativ cinci kilometri de autostradă vor fi construiți de România pe teritoriul Republicii Moldova, în baza unui acord guvernamental semnat de cele două state.

Ultimul tronson lipsă al Autostrăzii Unirii A8

Contractul vizează proiectarea și execuția tronsonului 4 al Autostrăzii Unirii A8, între Iași și Podul peste Prut de la Ungheni, a anunțat Horațiu Cosma, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Sectorul are o lungime de 15,5 kilometri și închide traseul autostrăzii până la frontiera cu Republica Moldova.

Proiectul include, în premieră, aproximativ cinci kilometri de autostradă realizați de România pe teritoriul Republicii Moldova.

În paralel, România și Republica Moldova au semnat acordul guvernamental care stabilește cadrul juridic necesar pentru implementarea investiției.

Investiție de 3,57 miliarde de lei

Contractul a fost atribuit asocierii italiene ITINERA S.p.A. – ICM S.p.A. – SAIPEM S.p.A., valoarea investiției fiind de 3,57 miliarde de lei.

Durata totală de implementare este de 46 de luni, din care zece luni sunt alocate proiectării și 36 de luni execuției lucrărilor.

Pentru accelerarea conexiunii cu noul Pod peste Prut, segmentul dintre nodul rutier Golăiești și frontieră va fi executat cu prioritate și trebuie finalizat în termen de 18 luni.

Poduri, tunele și noduri rutiere

Tronsonul va include 14 poduri și pasaje, două tunele, dintre care unul cu o lungime de aproximativ 1,8 kilometri, precum și două noduri rutiere.

Acestea vor asigura legătura cu zona metropolitană a municipiului Iași și cu viitorul Spital Regional de Urgență.

Finanțare europeană

Investiția este finanțată prin Programul SAFE, instrument european destinat proiectelor strategice de infrastructură cu rol dual și dezvoltării conectivității dintre statele Uniunii Europene și țările partenere.

Contractul a fost semnat la Palatul Victoria

Documentele au fost semnate joi la Palatul Victoria, în prezența premierului interimar Ilie Bolojan, a ministrului Transporturilor, Radu Miruță, și a viceprim-ministrului Republicii Moldova, Vladimir Bolea.

Autoritățile apreciază că proiectul va consolida legăturile de transport dintre România și Republica Moldova și va facilita mobilitatea persoanelor și schimburile economice dintre cele două state.

În luna iunie, Horațiu Cosma apreciase că se va putea circula pe primii kilomterii a Austostrăzii Unirii în prima jumătate a anului 2027.