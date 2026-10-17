Un an de la explozia blocului din Rahova, în care patru oameni au murit. Ce s-a schimbat între timp

Primăria Sectorului 5 a transmis, sâmbătă, un mesaj la împlinirea unui an de la explozia produsă într-un bloc de pe Calea Rahovei, tragedie în urma căreia patru oameni au murit și alte 15 persoane au fost rănite.

„Astăzi se împlinește un an de la tragedia care a marcat profund comunitatea noastră. Astfel de momente ne amintesc cât de vulnerabili putem fi în fața unei neatenții sau a unei defecțiuni tehnice, dar și cât de importantă este solidaritatea”, a transmis instituția.

Reprezentanții primăriei au precizat că, în primele zile după explozie, autoritățile locale s-au ocupat de relocarea și cazarea supraviețuitorilor, iar ulterior au acordat ajutoare financiare familiilor afectate.

Clasele liceului afectat au fost refăcute, dar elevii nu au putut reveni

Un an mai târziu, cursurile nu au fost reluate în corpul afectat al Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, deși sălile de clasă au fost refăcute.

Potrivit Primăriei Sectorului 5, condițiile de siguranță impuse de autorități nu au permis până în prezent utilizarea acestui corp al unității de învățământ.

„Am refăcut clasele afectate de la Liceul Teoretic «Dimitrie Bolintineanu», dar condițiile de siguranță impuse de autorități nu au permis până acum reluarea orelor de curs în acel corp. Știu că părinții sunt nemulțumiți de orarul scurt pe care îl au elevii, dar nimeni nu își dorește o altă tragedie. Siguranța copiilor este prioritară”, se arată în mesajul instituției.

Ajutoare de peste 6 milioane de lei pentru familiile afectate

Primăria Sectorului 5 a anunțat că, în zilele care au urmat exploziei, au fost alocate ajutoare de urgență în valoare de peste 6 milioane de lei.

Fondurile au fost destinate achiziționării bunurilor de strictă necesitate și sprijinirii familiilor victimelor.

Instituția a mulțumit echipelor de intervenție, Guvernului, Ministerului Dezvoltării, Primăriei Capitalei și Consiliului General al Municipiului București pentru sprijinul acordat după tragedie.

Totodată, reprezentanții primăriei au amintit contribuția DGASPC Sector 5, a Poliției Locale, a instituțiilor implicate în expertizele tehnice, a Bisericii Ortodoxe Române, a voluntarilor și a organizațiilor neguvernamentale.

„A fost un an al eforturilor continue, al demersurilor administrative complexe și al reconstrucției. Continuăm să fim alături de oameni până când ultimul pas spre normalitate va fi încheiat. Rămânem în contact direct cu cei afectați, la fel ca până acum”, a transmis Primăria Sectorului 5.

Patru oameni au murit în urma exploziei din Rahova

Explozia din 17 octombrie 2025 s-a produs într-un bloc cu opt etaje din Sectorul 5 al Capitalei, în apropierea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”. Deflagrația a distrus o parte a imobilului și a provocat moartea a patru persoane, între care o femeie însărcinată.

Bilanțul inițial indica trei persoane decedate și 15 transportate la spital, însă numărul morților a crescut ulterior la patru.

Explozia ar fi fost provocată de o acumulare de gaze provenite dintr-o conductă subterană fisurată, aflată în exteriorul blocului. Una dintre ipotezele analizate a fost că avarierea conductei s-ar fi produs în urma unui scurtcircuit la un cablu electric din apropiere.

În urma exploziei, 54 de apartamente au fost distruse sau au devenit inutilizabile, iar 36 de autoturisme au fost avariate. Locatarii au fost evacuați, iar Primăria Capitalei a asigurat inițial cazarea acestora în hoteluri, ulterior preluând plata chiriilor pentru familiile mutate în locuințe închiriate.

La sfârșitul lunii octombrie 2025, trei persoane au fost reținute în dosarul penal deschis după explozie, între care un angajat Distrigaz și doi angajați ai unei firme care intervenise anterior la imobil.

În mai 2026, procurorii au anunțat că patru persoane fizice și trei firme erau cercetate în dosar. Totodată, au fost instituite sechestre asupra unor bunuri pentru recuperarea prejudiciilor, iar 176 de persoane fizice și juridice formulaseră pretenții civile.