Un apel înregistrat la 112, după cutremurul de 4,4 din județul Gorj

ISU Hunedoara a anunțat că a înregistrat un apel la 112 după cutremurul cu magnitudinea 3,3 produs vineri în județul Gorj. Pompierii verifică situația din teren.

„Până la această oră (15.00), a fost înregistrat un singur apel la numărul unic de urgență 112, venit din partea unei doamne care prezenta atac de panică”, a transmis ISU Hunedoara.

De asemenea, în urma producerii cutremurului, ISU Hunedoara a luat măsuri pentru a verifica situaţia din teren.

Cutremurul cu magnitudinea 4,4 s-a produs vineri la ora 14.18 în județul Gorj. Acesta a avut loc la 16 km de Târgu Jiu, 67 km de Hunedoara, 73 km de Drobeta-Turnu Severin, 81 km de Deva și 93 km de Râmnicu Vâlcea.