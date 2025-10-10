Decizia Ursulei Von der Leyen cu privire la suspendarea comisarului Ungariei acuzat de spionaj

„Până în prezent, acestea sunt doar acuzații”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Paula Pinho, pentru POLITICO, când a fost întrebată dacă comisarul maghiar va fi suspendat până la finalizarea anchetei executivului UE.

Comisia Europeană a declarat joi că va examina rapoartele care susțin că guvernul prim-ministrului Viktor Orbán a trimis ofițeri de informații la Bruxelles pentru a culege informații despre instituțiile UE și pentru a recruta un funcționar al UE, potrivit Politico.

Potrivit anchetei comune realizate de publicația germană Der Spiegel, cotidianul belgian De Tijd și publicația maghiară Direkt36, ofițeri de informații maghiari deghizați în diplomați au încercat să se infiltreze în instituțiile UE în perioada în care Várhelyi (acum comisar european) a ocupat funcția de ambasador al Ungariei la UE.

Pinho a declarat că Comisia ia „foarte în serios” aceste acuzații, având în vedere implicațiile lor pentru securitatea și integritatea operațiunilor UE, și a confirmat că von der Leyen intenționează să discute problema direct cu Várhelyi.

„Ea nu a avut încă ocazia să facă acest lucru, dar va face acest lucru cât mai curând posibil”, a declarat purtătorul de cuvânt.

„Suntem hotărâți să ne protejăm personalul, informațiile și rețelele împotriva oricărei încercări de colectare ilegală de informații”, a adăugat ea.

Comisia a anunțat, de asemenea, planuri de înființare a unui grup de lucru intern pentru evaluarea acuzațiilor. Deși decizia de înființare a grupului a fost luată, componența și mandatul acestuia sunt încă în curs de definire, a declarat un alt purtător de cuvânt, Balazs Ujvari.