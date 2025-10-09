Comisia va investiga informațiile potrivit cărora spionii lui Orbán au vizat funcționari UE la Bruxelles

O anchetă comună realizată de publicația germană Der Spiegel, cotidianul belgian De Tijd, publicația maghiară Direkt36 și alte instituții media a relatat că agenți ai serviciilor secrete maghiare deghizați în diplomați au încercat să se infiltreze în instituțiile UE în perioada în care Olivér Várhelyi (actual comisar european) era ambasadorul Ungariei la UE.

Un agent, care nu a fost identificat de mass-media, a fost staționat la Bruxelles între 2015 și 2017 ca diplomat care lucra în departamentul de politică de coeziune al ambasadei Ungariei, potrivit documentelor analizate de mass-media.

Conform rapoartelor, agentul lucra de fapt pentru serviciul de informații externe al Ungariei, cultivând contacte în cadrul Comisiei Europene și al altor organizații ale UE.

În cadrul conferinței de presă a Comisiei Europene de joi, purtătorul de cuvânt Balazs Ujvari a declarat: „Comisia ia, ca de obicei, foarte în serios astfel de acuzații și rămânem angajați să protejăm funcționarii și rețelele Comisiei de spionajul ilicit”.

Executivul UE „va înființa un grup intern care să examineze aceste acuzații”, a spus Ujvari, adăugând că, din motive de securitate operațională, nu va divulga mai multe informații.

Purtătorul de cuvânt principal al Comisiei, Paula Pinho, a adăugat că președinta Ursula von der Leyen a fost informată cu privire la aceste rapoarte.

Nici reprezentanții lui Várhelyi, nici guvernul maghiar nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii ale POLITICO.

Întâlniri secrete

Activitățile de spionaj ar fi mai degrabă în concordanță cu practicile desfășurate de Moscova și Beijing, decât cu cele ale unui stat membru al UE. Acest lucru ar putea alimenta neîncrederea față de Ungaria la Bruxelles.

Presa a relatat că un înalt funcționar de la Bruxelles a declarat că se întâlnea cu agentul la fiecare câteva luni pentru conversații amicale, dar și-a dat seama curând că maghiarul era un spion care căuta „orice fel de bârfe” despre Comisie.

Întâlnirile, care aveau loc de obicei într-un parc din Bruxelles, au dus în cele din urmă la elaborarea de către agentul operativ a unui document care îl oficializa pe funcționarul Comisiei ca „agent secret” al serviciului de informații externe al Ungariei, Információs Hivatal (IH) — chiar dacă acesta continua să lucreze în cadrul Comisiei.

Funcționarul a declarat presei că nu a semnat documentul și că agentul i-a oferit chiar și bani pentru informații, dar el a refuzat. Presa a relatat că surse din domeniul securității au confirmat declarația funcționarului.

La acea vreme, superiorul agentului la ambasadă era ambasadorul Ungariei la UE, Várhelyi, care deține în prezent portofoliul Comisiei pentru sănătate și bunăstarea animalelor.