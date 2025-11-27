Cum poți avea facturi mai mici la energie? Măsurile pe care orice român le poate pune în aplicare

Pentru aceasta, primim sfaturi atât de la specialiști în energie, care ne recomandă reducerea consumului, cât și de la furnizori, care ne recomandă eficientizarea consumului, dar și de la autorități respectiv ANRE care este, conform statutului acesteia, autoritatea administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar, finanţată integral din venituri proprii, independentă decizional, organizatoric şi funcţional, având ca obiect de activitate elaborarea, aprobarea şi monitorizarea aplicării ansamblului de reglementări obligatorii la nivel naţional necesar funcţionării sectorului şi pieţei energiei electrice, termice şi a gazelor naturale în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor.

Așadar, primul pas ar fi alegerea unui furnizor de energie care are prețurile cele mai mici din piață, așa cum ne întâmpină ANRE pe site-ul propriu la prima accesare a acestuia. Deci căutați cea mai avantajoasă ofertă de energie electrică sau gaze naturale.

După ce am ales furnizorul de energie dorit, pasul doi ține exclusiv de noi consumatorii, care suportăm facturile, sincer vorbind și în funcție de comportamentul nostru ca și consumatori zilnici de energie.

În acest context, câteva măsuri simple, ce țin doar de noi consumatorii, cu costuri minime sau fără costuri, ar fi următoarele:

Folosiți un termostat inteligent pentru centrala termică: Setați-l să reducă temperatura atunci când sunteți plecat sau dormiți. Chiar și o scădere cu un singur grad Celsius poate duce la economii semnificative.

Setați-l să reducă temperatura atunci când sunteți plecat sau dormiți. Chiar și o scădere cu un singur grad Celsius poate duce la economii semnificative. Deconectați aparatele: Multe electronice consumă energie chiar și când sunt oprite sau în modul standby. Opriți întrerupătoarele sau deconectați complet aparatele atunci când nu le folosiți. Această măsură poate economisi până la 10% din consumul propriu.

Multe electronice consumă energie chiar și când sunt oprite sau în modul standby. Opriți întrerupătoarele sau deconectați complet aparatele atunci când nu le folosiți. Această măsură poate economisi până la 10% din consumul propriu. Utilizați modul „ECO”: Multe aparate au un mod de economisire a energiei. Activați-l pentru a reduce consumul fără a pierde din confort.

Multe aparate au un mod de economisire a energiei. Activați-l pentru a reduce consumul fără a pierde din confort. Programare inteligentă: Dacă aveți un contor inteligent și tarife dinamice, programați electrocasnicele care consumă multă energie (cum ar fi mașina de spălat sau de spălat vase) pentru a funcționa în afara orelor de vârf, în intervalele cu prețuri mai mici.

Dacă aveți un contor inteligent și tarife dinamice, programați electrocasnicele care consumă multă energie (cum ar fi mașina de spălat sau de spălat vase) pentru a funcționa în afara orelor de vârf, în intervalele cu prețuri mai mici. Iluminează smart. Poți înlocui becurile clasice cu cele de tip LED, care consumă de până la 5 ori mai puțin.

Poți înlocui becurile clasice cu cele de tip LED, care consumă de până la 5 ori mai puțin. Adaptează gradul de iluminare la nevoile tale și economisești energie. Atunci când nu poți beneficia de lumina naturală, optează pentru iluminarea camerei cu ajutorului unui variator electric. El te ajută să reglezi intensitatea luminii și să reduci consumul de energie. Până la 30% din consumul total de energie este utilizat pentru iluminarea locuinței.

Corpurile de iluminat cu senzori de mișcare sunt, de asemenea, o modalitate prin care poți economisi energie atunci când nu te afli în încăpere.

Răcește eficient locuința

Energia electrică utilizată de aparatul de aer condiționat poate reprezenta până la 25% din consumul total. Vara, setează aparatul de aer condiționat la aproximativ 25°C. Cu fiecare grad în plus, poți reduce consumul cu până la 6%.

Alege să nu lași pornit ventilatorul atunci când ieși din încăpere. Acesta doar ventilează aerul, oferind senzația de răcoare, însă nu va scădea temperatura ambiantă.

Redu consumul electrocasnicelor

Poți evita consumul inutil de energie electrică și apă, utilizând mașina de spălat doar atunci când este plină. În acest mod, o familie poate economisi până la 11.000 litri de apă pe an.

Pentru ca frigiderul tău să fie eficient energetic, evită să îl amplasezi lângă cuptor sau calorifer. Setează frigiderul la o temperatură între 1 – 4 °C, iar congelatorul la -18°C.

Atunci când schimbi electrocasnicele, optează pentru un aparat din clasa energetică A. Trecând de la o clasă energetică inferioară la una superioară, consumul de energie poate fi diminuat cu până la 20%.

Măsuri pentru instalațiile de încălzire și răcire, ca acestea să aibă un consum optim, ar fi:

Nu opriți complet centrala: Nu opriți complet centrala termică dacă sunteți plecat doar pentru o perioadă scurtă, deoarece consumul de energie pentru a reîncălzi casa de la zero este mai mare.

Temperatura optimă: Dacă plecați pentru o perioadă mai lungă de 24 de ore, reduceți temperatura la (16 grade Celsius). Acest lucru împiedică înghețarea țevilor și economisește energie.

Aerisiți inteligent: Aerisiți periodic pentru a elimina umiditatea, dar faceți-o rapid, pentru a nu pierde căldura acumulată în pereți.