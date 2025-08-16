Un bărbat a decedat pe litoralul Mării Negre

Vineri, trei persoane, un adult și doi minori, au fost scoase din apele Mării Negre în stațiunea Jupiter. După încercarea manevrelor de resuscitare, un bărbat în vârstă de 35 de ani a decedat

Conform informațiilor transmise de ISU Constanța, trei persoane se aflau în pericol de înec, iar pentru salvarea lor au intervenit ambarcațiunea Mangalia, cu sprijinul echipajelor SMURD Vama Veche și al unei ambulanțe SAJ.

Din apă au fost scoși un adult și doi minori, de către salvamari.

Bărbatul de 35 de ani se afla în stop cardio-respirator, iar echipajul SAJ a început manevrele de resuscitare la fața locului. În ciuda încercărilor de salvare, bărbatul a decedat.