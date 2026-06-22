Un bărbat ar fi cerut 5.000 de euro pentru a „interveni” într-un dosar penal

Procurorii Secției de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au formulat, la data de 19 iunie 2026, propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile a unui bărbat cercetat pentru trafic de influență.

Potrivit anchetatorilor, în luna mai 2026, într-un municipiu din județul Argeș, inculpatul ar fi pretins unei persoane suma de 5.000 de euro. Bărbatul susținea că are influență asupra unui prim-procuror și că poate interveni „pe lângă judecătorul cu atribuții într-un dosar în care soțul persoanei respective a formulat cerere de revizuire a unei sentințe de condamnare, în vederea obținerii unei soluții favorabile”.

Ulterior, la data de 18 iunie 2026, bărbatul a fost prins în flagrant în timp ce ar fi primit suma de 3.000 de euro, promițând că va interveni pe lângă „prim-procurorul asupra căruia ar fi avut influență, în vederea intervenției acestuia din urmă la judecătorul învestit cu soluționarea dosarului menționat”.

În aceeași zi, procurorii au dispus reținerea acestuia.

În referatul cu propunerea de arestare preventivă, procurorii au arătat că faptele ar fi afectat grav încrederea în independența și imparțialitatea sistemului judiciar, prin sugerarea existenței unor mecanisme ilicite de influențare a actului de justiție.

Referatul de arestare preventivă a fost înaintat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul, Curții de Apel București, care a admis propunerea formulată.