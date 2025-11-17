Un bărbat din Brăila, dar și concubina sa, arestați preventiv pentru viol și pornografie infantilă

Bărbatul de 48 de ani și femeia de 22 de ani au fost luați în colimator de procurorii DIICOT Brăila și Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați. Cei doi sunt cercetați pentru infracțiunile de viol săvârșit asupra unui minor, complicitate la viol săvârșit asupra unui minor și pornografie infantilă.

Potrivit IPJ Galați, bărbatul ar fi întreținut acte de natură sexuală cu două victime minore, context în care femeia cercetată ar fi realizat înregistrări video, folosind un telefonul mobil.

Ulterior, persoanele în cauză ar fi editat materialele pornografice cu minori (prin suprapunerea unui fundal sonor) și le-ar fi distribuit pe o rețea de socializare.

Locuința lor din județul Galați a fost percheziționată, miercuri, 13 noiembrie. Autoritățile au găsit, dar și ridicat dispozitive de stocare a datelor.

Cele două victime minore au fost plasate în regim de urgență la un asistent maternal profesionist.

Bărbatul și femeia au fost reținuți în urma perchezițiilor și ulterior arestați preventiv pentru 30 de zile, decizia fiind dată de Tribunalul Brăila.