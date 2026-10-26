Un bărbat din Timiș, prins cu peste 200 de km/h pe un drum cu limită de 70km/h

„Autoturismul a fost înregistrat de aparatul radar circulând cu viteza de 207 km/h, pe un sector de drum unde limita legală de viteză este de 70 km/h, depășind astfel limita legală cu 137 km/h”, informează, luni, IPJ Timiș.

Bărbatul a fost surprins de polițiștii rutieri Deta duminică după-amiază, pe DN 59/E70, între localitățile Voiteg și Jebel, în jurul orei 16:44. Aceștia l-au oprit la control pe bărbatul de 41 de ani.

Bărbatul a fost amendat cu 4.325 de lei, conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată.

Șoferul s-a ales cu permisul suspendat pe o perioadă de 120 de zile.

„Polițiștii recomandă tuturor participanților la trafic să respecte regimul legal de viteză și să adopte un comportament preventiv la volan. Viteza excesivă reprezintă un pericol major pentru siguranța rutieră și poate avea consecințe grave”, transmite IPJ Timiș.