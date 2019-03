Un cântăreţ de manele s-a urcat în maşină beat şi a leşinat la volan în timp ce aştepta la semafor. Poliţiştii au deschis dosar penal

Cântăreţul de manele Monică Lupşa a fost la un pas să provoace un accident după ce s-a urcat beat în maşină şi a leşinat la volan în timp ce aştepta la un semafor din Timişoara, poliţiştii deschizând un dosar penal în acest caz, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Incidentul a avut loc, miercuri, pe str. Marginii din Timişoara, pompierii fiind alertaţi de mai mulţi şoferi să intervină după ce au sesizat că unui bărbat, aflat la volanul unei maşini, i s-a făcut rău. Pompierii au constatat că, de fapt, bărbatul se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, iar din această cauză a leşinat la volan.

Potrivit unor surse, bărbatul beat este cântăreţul de manele Monică Lupşa, din Timişoara, în vârstă de 41 de ani.

Pe numele solistului, poliţiştii timişeni au deschis un dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice a unui autoturism sub influenţa băuturilor alcoolice.

„Poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe str. Marginii din municipiul Timişoara un autoturism nu se punea în mişcare la culoarea verde a semaforului. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au constatat că este vorba de un bărbat de 41 de ani, aflat la volanul unui autoturism sub influenţa băuturilor alcoolice. Poliţiştii au procedat la conducerea acestuia la spital pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. S-a întocmit în acest caz un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autoturism sub influenţa alcoolului”, au declarat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş.

