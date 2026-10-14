Un divorț pentru care trebuie să strângă aproape 700 de milioane de dolari. Cine este miliardarul care își vinde acțiunile pentru a plăti

Miliardarul sud-coreean Chey Tae-won, președintele SK Group, a convenit să vândă acțiuni în valoare de 406 milioane de dolari unui fond de investiții asociat familiei lui Michael Dell, fondatorul Dell Technologies, scrie Reuters. Tranzacția, anunțată miercuri, 14 octombrie, face parte dintr-un plan mai amplu prin care omul de afaceri încearcă să obțină banii necesari pentru plata obligațiilor financiare rezultate din divorțul de fosta sa soție,

Un divorț pentru care miliardarul trebuie să strângă aproape 700 de milioane de dolari

Chey Tae-won a decis să vândă o parte din participația sa la SK Inc, compania care controlează unul dintre cele mai importante conglomerate industriale din Coreea de Sud. Planul prevede vânzarea unor acțiuni în valoare totală de 944 de miliarde de woni, echivalentul a aproximativ 705 milioane de dolari, pentru a finanța plata obligațiilor rezultate din divorț.

Cea mai mare parte a acestei sume urmează să provină dintr-o tranzacție cu un fond de investiții asociat familiei Dell. Potrivit documentului depus la autoritățile de reglementare, miliardarul sud-coreean a convenit vânzarea a 972.493 de acțiuni SK Inc, reprezentând 1,34% din companie. Valoarea pachetului este de 544 de miliarde de woni, aproximativ 406 milioane de dolari.

Cine cumpără acțiunile de 406 milioane de dolari

Cumpărătorul este DFO Public Investments, L.P., un fond de investiții înregistrat în statul american Delaware. Fondul este afiliat DFO Management, structura care administrează investițiile familiei lui Michael Dell, fondatorul gigantului american Dell Technologies.

Este important de menționat faptul că acțiunile nu sunt cumpărate direct de Michael Dell și nici de compania Dell Technologies, ci de un fond asociat familiei acestuia.

Identitatea cumpărătorului a devenit publică abia acum. Într-un document anterior, SK Inc îl prezentase doar drept un investitor strategic, fără să îi dezvăluie numele. Compania precizase că investitorul a luat decizia după evaluarea competitivității SK Inc și a perspectivelor sale de dezvoltare pe termen mediu și lung.

Cum va obține miliardarul restul banilor

Tranzacția cu fondul familiei Dell reprezintă doar o parte a planului financiar anunțat de Chey Tae-won. La începutul lunii octombrie, SK Inc a comunicat că omul de afaceri intenționează să vândă în total 1,65 milioane de acțiuni, echivalentul unei participații de 2,26%.

Din acest pachet, alte 681.431 de acțiuni, reprezentând aproximativ 0,94% din companie, vor fi vândute firmei Korea Investment & Securities. Această a doua tranzacție este evaluată la 400 de miliarde de woni, aproximativ 299 de milioane de dolari. Împreună, cele două operațiuni ar urma să îi aducă miliardarului suma de 944 de miliarde de woni prevăzută în planul de finanțare a obligațiilor rezultate din divorț.

Legătura dintre familia Dell și gigantul sud-coreean al cipurilor AI

Tranzacția atrage atenția și prin relațiile comerciale deja existente între companiile celor două grupuri. Dell Technologies este unul dintre marii furnizori de servere pentru inteligență artificială și infrastructură pentru centre de date. SK Group controlează SK Hynix, unul dintre principalii producători mondiali de cipuri de memorie, inclusiv componente utilizate în sistemele de inteligență artificială.

Cele două companii au relații de afaceri, într-o perioadă în care cererea pentru infrastructura necesară dezvoltării AI continuă să crească. Reuters relata în luna mai că mai multe companii tehnologice globale au propus investiții în liniile de producție ale SK Hynix pentru a-și asigura aprovizionarea cu cipuri de memorie.

Tranzacția ridică și întrebări privind drepturile de vot

Vânzarea acțiunilor a atras atenția Korea Corporate Governance Forum, o organizație independentă care monitorizează guvernanța corporativă în Coreea de Sud. Reprezentanții organizației au avertizat că, dacă Chey Tae-won și cumpărătorii au convenit să își exercite drepturile de vot în același mod, participațiile lor ar putea trebui declarate drept dețineri comune.

Potrivit organizației, această obligație s-ar aplica inclusiv în cazul unei înțelegeri informale. Nerespectarea cerințelor de raportare ar putea constitui o încălcare a legislației sud-coreene privind piețele de capital. Forumului i-a atras atenția și descrierea cumpărătorului drept investitor strategic, formulare care ar putea sugera o aliniere a intereselor între acesta și conducerea SK Inc.