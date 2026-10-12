De ce fotbaliștii pot evita armata în Coreea de Sud, dar membrii BTS au fost obligați să se înroleze. Declarațiile care au declanșat un scandal național

Scandalul a izbucnit după victoria naționalei de fotbal a Coreei de Sud în finala Jocurilor Asiatice, disputată pe 3 octombrie 2026. Sud-coreenii au învins Japonia cu 1-0, obținând medalia de aur și, odată cu aceasta, dreptul la o scutire importantă de serviciul militar, scrie Il Post.

În Coreea de Sud, bărbații apți fizic sunt obligați să efectueze serviciul militar, de regulă între 18 și 28 de ani. Durata acestuia variază între 18 și 21 de luni, în funcție de arma la care sunt repartizați.

Sportivii care câștigă o medalie olimpică, indiferent de culoare, sau aurul la Jocurile Asiatice beneficiază însă de un regim special, introdus în 1973. În locul serviciului militar obișnuit, aceștia trebuie să urmeze doar un stagiu de pregătire militară de bază, de trei săptămâni.

„Medalia și titlul nu contează”. Declarația care a declanșat scandalul

Controversa a pornit de la declarațiile făcute de unii dintre fotbaliști după câștigarea finalei. Yang Min-hyeok, jucător al echipei belgiene Westerlo, a recunoscut că perspectiva scutirii de armată a reprezentat principala sa motivație. „Medalia și titlul nu contează. Era în joc scutirea de serviciul militar, asta era tot ce mă interesa”, a declarat fotbalistul, potrivit Korea JoongAng Daily.

Și căpitanul naționalei, Lee Gi-hyuk, a avut o reacție asemănătoare, sugerând că evitarea serviciului militar era mai importantă decât performanța sportivă. Ambii jucători și-au cerut ulterior scuze public, însă declarațiile au provocat critici puternice în presa sud-coreeană, în rândul opiniei publice și al unor reprezentanți ai guvernului. Ministrul Sportului, Choi Hwi-young, a declarat că sistemul scutirilor va trebui „inevitabil restrâns”. Deocamdată, nu a fost anunțată o modificare concretă a legislației.

De ce sportivii primesc un privilegiu de care nici măcar membrii BTS nu au beneficiat

Sistemul sud-coreean permite anumitor sportivi și artiști să beneficieze de excepții de la serviciul militar obligatoriu, însă condițiile sunt foarte stricte. În cazul sportivilor, performanța trebuie obținută la două competiții majore: Jocurile Olimpice sau Jocurile Asiatice. O medalie de aur la o altă competiție internațională nu oferă automat același drept.

Pentru artiști, legislația prevede criterii diferite, precum clasarea pe primele două locuri la anumite concursuri internaționale, câștigarea unor competiții naționale recunoscute sau absolvirea unui program de pregătire de cel puțin cinci ani într-o instituție aprobată de stat.

Unul dintre cele mai cunoscute exemple ale aplicării stricte a regulilor este trupa sud-coreeană BTS. Deși formația a devenit un fenomen muzical internațional și a contribuit la popularizarea culturii sud-coreene, cei șapte membri nu au beneficiat de scutirea acordată unor sportivi.

Între 2022 și 2025, toți membrii BTS și-au întrerupt activitatea pentru a-și îndeplini obligațiile militare. Încorporarea și revenirea lor au fost urmărite intens de fani și de presa internațională. Diferența dintre tratamentul acordat unor sportivi și cel aplicat artiștilor de succes a alimentat de-a lungul timpului dezbateri privind echitatea sistemului.

Serviciul militar, o obligație legată de conflictul cu Coreea de Nord

Serviciul militar obligatoriu are o importanță deosebită în Coreea de Sud, pe fondul tensiunilor persistente cu Coreea de Nord. Cele două state nu au semnat un tratat de pace după Războiul Coreean din 1950 – 1953. Conflictul s-a încheiat printr-un armistițiu, iar Peninsula Coreeană rămâne divizată.

Actualul scandal readuce în discuție criteriile prin care performanța sportivă poate justifica reducerea obligațiilor militare. Nu este clar dacă eventualele modificări vor afecta doar competițiile viitoare sau vor schimba și condițiile generale de acordare a scutirilor.