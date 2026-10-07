Mesajul lui Kim Jong Un pentru Putin, la 74 de ani: liderul nord-coreean numește războiul Rusiei în Ucraina „sacru”

Kim a prezentat războiul purtat de Moscova împotriva Ucrainei drept un „război sacru al dreptății” și și-a exprimat convingerea că Rusia va ieși învingătoare, potrivit Kyiv Post.

Mesaj pentru Putin la împlinirea vârstei de 74 de ani

Scrisoarea a fost publicată miercuri, 7 octombrie, de agenția oficială nord-coreeană KCNA și evidențiază relațiile tot mai strânse dintre Moscova și Phenian.

Kim Jong Un a transmis că întărirea parteneriatului strategic și a alianței cu Rusia rămâne o politică fermă a guvernului nord-coreean și a promis continuarea sprijinului acordat Moscovei.

Liderul de la Phenian a insistat și asupra relației sale personale cu Vladimir Putin, pe care l-a numit „cel mai drag prieten”. Mesajul a fost încheiat într-o notă similară, Kim adresându-se liderului rus drept „drag camarad”.

Dincolo de retorica diplomatică, apropierea dintre cele două state s-a transformat în ultimii ani într-o cooperare militară directă.

Mii de militari nord-coreeni au ajuns în Rusia

Rusia și Coreea de Nord au semnat, în iunie 2024, în timpul vizitei lui Putin la Phenian, un acord de parteneriat strategic cuprinzător. Documentul include o clauză de apărare reciprocă și a creat cadrul pentru extinderea cooperării militare.

Ulterior, Coreea de Nord a trimis mii de militari în Rusia. Aceștia au fost desfășurați inclusiv în regiunea Kursk și au participat la lupte alături de trupele ruse.

Serviciul Național de Informații din Coreea de Sud estima în cursul acestui an că aproximativ 6.000 de militari nord-coreeni au fost uciși sau răniți în război.

Potrivit aceleiași surse, aproximativ 10.000 de militari nord-coreeni din unități de luptă și încă aproximativ 1.000 de membri ai trupelor de geniu au fost desfășurați în Kursk. Alte estimări citate de Kyiv Post plasează numărul total al soldaților trimiși de Phenian în Rusia, începând din 2024, la circa 14.000-15.000.

Ce ar primi Coreea de Nord în schimbul sprijinului

Oficiali occidentali și sud-coreeni susțin că Rusia a oferit Coreei de Nord, în schimbul sprijinului acordat, asistență economică, acces la tehnologii militare și experiență dobândită în condiții reale de război.

Mesajul transmis de Kim Jong Un de ziua lui Putin indică faptul că Phenianul privește apropierea de Moscova ca pe un parteneriat de durată, nu ca pe o cooperare limitată la actualul conflict.

Relația dintre cele două state s-a consolidat în contextul sancțiunilor internaționale și al izolării lor față de numeroase state occidentale, războiul din Ucraina accelerând semnificativ cooperarea militară dintre Rusia și Coreea de Nord.