Coreea de Sud a testat cu succes prima sa armă hipersonică autohtonă: O resursă capabilă să schimbe cursul evenimentelor pe câmpul de luptă

Președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, a participat joi la lansarea de test a vehiculului de planare hipersonică (HGV), aflat în prezent în stadiu de cercetare și dezvoltare bazat pe tehnologie internă, notează AFP.

Verificarea rezistenței și a traiectoriei la joasă altitudine

Acest tip de armament este propulsat în atmosfera superioară cu ajutorul unor rachete propulsoare sau rachete balistice, de unde planează spre țintă la viteze de cel puțin cinci ori mai mari decât viteza sunetului.

„O resursă strategică cheie, capabilă să schimbe cursul luptelor cu traiectorii de zbor imprevizibile și viteza copleșitoare le permit să lovească obiective strategice esențiale”, astfel au descris autoritățile sud-coreene arma care a fost testată.

Testul sud-coreean a urmărit, printre altele, verificarea rezistenței materialelor la temperaturi extrem de ridicate, o tehnologie esențială pentru vehiculele hipersonice, precum și a sistemelor de ghidare și control.

A fost testată și capacitatea vehiculului de a zbura la altitudini reduse și de a-și modifica traiectoria în condiții hipersonice.

Răspuns la testele și manevrele Phenianului

Testarea are loc în contextul intensificării programului de arme hipersonice al Coreei de Nord, dar și al tensiunilor generate de explozia unei mine în Zona Demilitarizată.

Coreea de Nord a anunțat sâmbătă că a testat o rachetă hipersonică cu rază intermediară și a susținut că aceasta a utilizat inteligență artificială. Phenianul a afirmat că racheta își putea modifica traiectoria la altitudine redusă și că modul său de zbor ar fi făcut dificilă detectarea de către Coreea de Sud și Japonia.

La finalul lunii sptembrie, mine nord-coreene ampalsate în Zona Demilitariată au provocat explozia în urma căreia mai mulți militari sud-coreeni au fost grav răniți în timpul unei misiuni de recunoaștere.

În urma unei anchete comune realizate de armata sud-coreeană și Comandamentul Națiunilor Unite (UNC), organismul care supraveghează respectarea armistițiului din Războiul din Coreea, UNC a concluzionat miercuri că incidentul reprezintă o încălcare a acordului de armistițiu.

Relațiile dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud s-au deteriorat puternic în ultimii ani. Phenianul a renunțat la reunificare ca obiectiv național și a descris Coreea de Sud drept „principalul său dușman”.