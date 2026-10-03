Coreea de Nord susține că a testat o rachetă cu IA care poate să zboare în mai multe moduri și să-și schimbe traiectoria

Coreea de Nord a anunțat că a testat o rachetă strategică de rază intermediară, folosind tehnologie dotată cu inteligența artificială, potrivit The Times of Israel. Racheta ar fi capabilă să-și modifice traiectoria la altitudine joasă și să zboare în mai multe moduri.

Lansarea din Coreea de Nord, supervizată de liderul suprem

Liderul din Coreea de Nord, Kim Jong-un, a supervizat personal exercițiul de sâmbătă. Ulterior, Kim Yo-jong a susținut că Coreea de Sud și Japonia nu au putut urmări complet traiectoria rachetei, afirmând că „nu există nicio modalitate de a evita acest atac”.

Ce spun Coreea de Sud și Japonia

Statul Major din Coreea de Sud a anunțat că racheta a fost lansată din zona de coastă estică Wonsan a Coreei de Nord. Racheta a zburat peste 700 de kilometri. Experții armatelor sud-coreene și americane analizează detaliile. Ministerul Apărării din Japonia a transmis că racheta a aterizat în afara zonei economice exclusive a țării.

Comandantul armatei din Coreea de Sud a anunțat că armata a intensificat supravegherea deoarece pot să apară alte lansări din Nord și că schimbă informații cu Statele Unite și Japonia.

Biroul prezidențial pentru securitate națională de la Seul a cerut Coreei de Nord să oprească imediat lansările balistice repetate, numindu-le o încălcare a sancțiunilor Consiliului de Securitate al ONU și un „act grav care nu ajută în niciun fel la gestionarea situației actuale”.

Coreea de Nord vs. Coreea de Sud

Lansarea a avut loc la o zi după ce sora liderului nord-coreean Kim Jong Un a ridiculizat cererile sud-coreene ca Nordul să prezinte scuze pentru exploziile minelor terestre din 21 septembrie. Acesta au avut loc la aproximativ 10 metri sud de linia de demarcație militară a țărilor.