Alegeri prezidențiale cu miză uriașă în Brazilia. Peste 150 de milioane de alegători sunt așteptați la urne

Pentru al doilea scrutin consecutiv, alegătorii brazilieni trebuie să facă o alegere între candidatul de stânga Luiz Inacio Lula da Silva și un candidat de dreapta din familia Bolsonaro. Lula este președintele în exercițiu și candidează la alegerile prezidențiale de duminică pentru un al patrulea mandat de lider al Braziliei.

Contracandidatul său este senatorul Flavio Bolsonaro, fiul fostului președinte de extremă-dreapta Jair Bolsonaro, un aliat al președintelui american Donald Trump. Jair Bolsonaro ispășește o pedeapsă de 27 de ani de închisoare pentru participarea la o tentativă de lovitură de stat.

Ce spun sondajele din Brazilia

Cu puțin timp înainte de primul tur al alegerilor, Lula și Flavio Bolsonaro se află aproape la egalitate în sondaje. Un sondaj Quaest publicat recent îl credita pe Bolsonaro cu 42% din intențiile de vot într-un eventual tur decisiv, față de 41% pentru Lula.

În același timp, un sondaj BTG Pactual/Nexus îi atribuia lui Lula 46% din intențiile de vot, comparativ cu 45% pentru Bolsonaro, într-o eventuală confruntare finală. Oricum, sondajele indică o reducere a diferenței dintre cei doi.

O statistică din august îl plasa pe Lula în frunte cu un avans de cinci puncte procentuale (44% față de 39%).

Dacă niciun candidat nu va obține peste 50% din voturile valabil exprimate în primul tur din 4 octombrie, primii doi clasați vor trece în turul al doilea.

Când se desfășoară alegerile din Brazilia

Discuțiile din campania electorală au vizat subiecte precum economia și criminalitatea. Primul tur de scrutin la alegerile prezidențiale din Brazilia va avea loc pe 4 octombrie, între orele 8:00 și 17:00, ora capitalei Brasilia. Dacă va fi cazul, cel de al doilea tur va avea loc pe 25 octombrie.