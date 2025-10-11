Un fugar acuzat de viol asupra unui minor a fost prins de polițiști

Un bărbat din Botoșani pe numele căruia era emis un mandat de arestare a fost prins de polițiști. Faptele pentru care trebuia să fie arestat sunt extrem de grave: agresiuni sexuale și viol asupra minorilor.

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au identificat un bărbat, de 45 de ani, din județul Botoșani, pe numele căruia era emis de către Judecătoria Săveni, un mandat de arestare preventivă.

Acesta este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de viol, agresiune sexuală, violență in familie și rele tratamente aplicate minorului.

Potrivit IPJ Botoșani, din cercetări, a reieșit faptul că „acesta, în perioada 2024 – iulie 2025, profitând de starea de vulnerabilitate și de imposibilitatea de a se apăra a doi minori, fată de 14 ani si băiat de 12 ani, copiii concubinei sale, ar fi exercitat asupra acestora acte de violență și ar fi supus-o pe fată la agresiuni sexuale si fapte de viol.”

În urma cercetărilor efectuate de polițiștii care instrumentează dosarul, acesta a fost depistat în municipiul Câmpulung Moldovenesc, fiind reținut si escortat către IPJ BOTOȘANI, unde a fost arestat pentru 30 de zile.