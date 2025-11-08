Un ghid aprofundat al oțelului inoxidabil: Alegeți materialul corect pentru industria românească (P)

Înainte de a ne scufunda în diferitele familii, să aruncăm o privire rapidă asupra magiei din spatele materialului. Ceea ce diferențiază oțelul inoxidabil (sau mai corect, oțelul rezistent la coroziune) de oțelul carbon obișnuit este adăugarea a cel puțin 10,5% crom (Cr). Atunci când cromul este expus la oxigen, chiar și cel din aer sau apă, formează un „strat pasiv” de oxid de crom extrem de subțire, invizibil și dens la suprafață. Acest strat este incredibil de rezistent și, cel mai important, se auto-repară. Dacă suprafața este zgâriată sau deteriorată, stratul de oxid se reface imediat, atâta timp cât există oxigen disponibil. Acest strat pasiv este cel care protejează fierul de dedesubt împotriva ruginirii. Diferite elemente de aliere, cum ar fi nichelul (Ni), molibdenul (Mo) și azotul (N), sunt apoi adăugate pentru a îmbunătăți proprietăți specifice, cum ar fi formabilitatea, rezistența mecanică și rezistența la anumite tipuri de coroziune (cum ar fi clorurile).
Oțelul inoxidabil este de obicei împărțit în patru (sau cinci, dacă numărăm Duplex ca fiind o categorie distinctă) grupe principale, în funcție de structura lor cristalină, sau „microstructură”.
Acesta este de departe cel mai comun grup, reprezentând aproximativ 70% din toată utilizarea. Oțelurile austenitice sunt, în esență, nemagnetice (un „test rapid” bun pe teren, deși prelucrarea la rece le poate face ușor magnetice) și sunt cunoscute pentru formabilitatea excelentă, sudabilitatea și rezistența foarte bună la coroziune în majoritatea mediilor.
Spre deosebire de cele austenitice, oțelurile feritice sunt magnetice. Au un cost mai mic, deoarece în general nu conțin (sau conțin foarte puțin) nichel, care este scump. Rezistența lor la coroziune este bună, adesea mai bună decât a oțelului carbon obișnuit, dar în general nu la fel de bună ca a oțelului 304. Marele lor avantaj, pe lângă preț, este că nu sunt sensibile la fisurarea corozivă sub tensiune indusă de cloruri.
Acest grup este de asemenea magnetic, dar proprietatea sa unică este că, la fel ca oțelul carbon, poate fi călit prin tratament termic. Acest lucru le face extrem de dure și rezistente la uzură, dar acest lucru se întâmplă în detrimentul rezistenței la coroziune (care este, în general, cea mai scăzută dintre familiile de inox).
Acum ajungem la partea cu adevărat interesantă pentru industriile avansate din România, în special pentru sectorul energetic și petrochimic. Oțelurile Duplex (după cum sugerează și numele) au o microstructură mixtă de aproximativ 50% austenită și 50% ferită. Acest lucru le oferă „ce e mai bun din ambele lumi”.
Duplex Standard (ex. 2205 / 1.4462): Acesta este calul de bătaie al familiei duplex. Utilizat pe scară largă în industria de procesare și în vasele de presiune.
Super Duplex (ex. 2507 / 1.4410): Când condițiile devin cu adevărat dure – temperaturi mai ridicate, medii chimice extrem de agresive (cum ar fi în instalațiile de gaze acide) – Super Duplex preia controlul. Cu un conținut mai mare de crom, molibden și azot, acestea oferă protecție și rezistență superioare. Aceste oțeluri de înaltă performanță conectează industria românească la standardele exigente ale partenerilor europeni cheie, cum ar fi cei de pe piața germană sau piața britanică.
Pentru industria românească, alegerea materialului este rareori simplă. Este un echilibru atent între performanță, cost și longevitate.
Navigarea prin jungla de clase de oțel inoxidabil – de la 1.4301 la 1.4410 – necesită mai mult decât simpla citire a unei fișe tehnice. Necesită o cunoaștere profundă a modului în care materialele se comportă în aplicații reale. Costul total al ciclului de viață (LCC), nu doar prețul de achiziție, este cel care contează.
