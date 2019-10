Un prefect le cere primarilor să înceapă pregătirile pentru viitorul an şcolar

Prefectul judeţului Cluj, Ioan Aurel Cherecheş, propune ca pregătirile pentru anul şcolar 2020/ 2021 să înceapă încă din acest an şi le cere primarilor din judeţ să prevadă bani în buget pentru lucrări la şcoli, din luna noiembrie.

Ioan Aurel Cherecheş a declarat, marţi, corespondentului MEDIAFAX că marea problemă este că pregătirile pentru noul an şcolar se fac în vară, cu 2 luni înaintea începerii şcolii.

„În acest an am realizat o analiză, în profunzime, legat de ceea ce se întâmplă cu şcolile înaintea începerii anului şcolar şi am ajuns la o concluzie nefericită, şi anume că mulţi primari ridică din umeri spunând <atâţia bani avem, atâta facem>, în condiţiile în care nu şi-au prevăzut în buget sume şi s-au trezit că ar avea nevoie de bani, dar nu au de unde. Astfel că am propus ca pregătirile pentru următorul an şcolar să înceapă încă din acest an, sens în care, din luna noiembrie, cer primarilor să prevadă sume în bugetul pe anul viitor pentru lucrări necesare şcolilor sau grădiniţelor. Este vorba, printre altele, despre lucrări de aducţiune apă, de forare, să fie prevăzute filtre de potabilizare a apei, zugrăveli etc. Marea problemă este că pregătirile pentru noul an şcolar se fac în vară, cu 2 luni înaintea începerii şcolii, când este perioadă de concedii. Scopul acestui proiect este de a reduce numărul unităţilor de învăţământ care nu obţin autorizaţie sanitară de funcţionare de la DSP”, a spus Chercheş.

Potrivit acestuia, mulţi primari se trezesc înaintea începerii anului şcolar că mai au bani doar pentru spoieli, pentru lucrări mărunte.

„Mai sunt şi primari şi directori harnici, care se lovesc de neseriozitatea unor firme de construcţii, fiind semnate contracte pentru lucrări care nu sunt onorate. Dacă sunt bani prevăzuţi din timp în bugetele locale, cresc şansele unor edili de a realiza mai multe lucruri decât în anii anteriori”, a explicat prefectul Clujului.

Acesta speră ca iniţiativa sa să fie preluată şi de alte judeţe.

La nivelul judeţului Cluj, în anul şcolar care a început în luna septembrie, 12% din unităţile de învăţământ (77 de şcoli şi grădiniţe), nu au obţinut autorizaţie sanitară de funcţionare din partea DSP Cluj, dintr-un total de 630.

Principalele cauze care au dus la neeliberarea autorizaţiei sanitare de funcţionare sunt lipsa apei potabile, lipsa utilităţilor, grupuri sanitare exterioare situate în curţile şcolilor sau grădiniţelor.

