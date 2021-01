Un român revine la conducerea Dacia: Mihai Bordeanu preia funcţia de Managing Director Dacia Brand South Eastern Europe şi Country Head Romania

În urma organizării Groupe Renault în jurul mărcilor sale, grupate în patru unităţi de business (business units) - Renault, Dacia & Lada, Alpine şi New Mobility - Christophe Dridi preia, de la 1 ianuarie, responsabilitatea perimetrului industrial din România, Rusia şi Maroc, în funcţia de VP Global Access Industry şi VP Industry Dacia şi Lada.

„România are un potenţial uriaş. Am descoperit acest lucru în 2016, când am venit pentru prima oară în această frumoasă ţară. Industria auto este o bijuterie a economiei româneşti, iar infrastructura, integrarea locală şi educaţia sunt esenţiale pentru dezvoltarea acesteia. Potenţialul vine, de asemenea, din profesionalismul echipelor Dacia şi Renault, cărora aş dori să le mulţumesc, precum şi tuturor partenerilor noştri care ne-au ajutat să livrăm clienţilor de-a lungul anilor produse de calitate şi competitive, fabricate în România. Este primordial să rămânem competitivi si să livrăm produse de calitate. Am învăţat multe de la voi şi vă mulţumesc. Voi continua să fiu alături de voi, făcând parte din această provocare în noua poziţie care mi-a fost încredinţată în cadrul Business Unitului Dacia & Lada, în noua organizaţie a Grupului Renault, la nivel internaţional ”a declarat Christophe Dridi.

„Revin în România după un itinerariu profesional în ţări în care marca Dacia a convins clienţi cu profiluri şi standarde diferite, precum Franţa şi Marea Britanie. Nu i-a cucerit doar pe aceste pieţe, ci în cele 44 de ţări unde este comercializată în prezent. Mă întorc acasă cu un sentiment de mândrie pe care l-am simţit profund şi pe care orice român îl are când vede maşini Dacia pe străzile din întreaga lume. Înţelegerea exigenţelor clienţilor, modul în care ne-am adresat pe fiecare piaţă au contribuit, de la an la an, la recunoaşterea internaţională a acestei mărci emblematice pentru România. Mă alătur echipelor care au reuşit aceste transformări progresive pentru o companie şi o marcă aflate în inima românilor de peste o jumătate de secol. Dacia are astăzi o dimensiune emoţională importantă, dată de valoarea de patrimoniu, şi este un reper strategic pentru industrie şi economie. Vremurile actuale necesită noi transformări şi noi abordări. Am încredere pentru viitor că doar împreună vom fructifica această reţetă de succes, într-un mediu extrem de competitiv, marcat încă de o criză sanitară globală fără precedent”, a adăugat Mihai Bordeanu.

Christophe Dridi şi-a început cariera la Renault în 1993 ca inginer. În 2001, se alătură echipelor Alianţei Renault – Nissan, în Japonia, unde ocupă funcţia de manager Calitate. Ulterior devine director Calitate Renault Mexic şi, mai apoi, responsabil Incidentologie vehicule Renault la Technocentre, Franţa. Din 2009, preia responsabilitatea de director Fabricaţie al uzinei din Casablanca şi, ulterior, trece pe aceeaşi funcţie la uzina din Tanger, ambele din Maroc. Din 2016 a condus uzina Vehicule Dacia de la Mioveni, iar din 2018 a fost numit preşedinte director general Dacia şi director general Groupe Renault România. Este absolvent al Ecole Supérieure des Sciences et Technologies de l’Ingénieur din Nancy, Franţa, şi deţine o diplomă MBA INSEAD.

Mihai Bordeanu are o experienţă de 22 de ani în marketing, comerţ şi business în companii cu profil auto şi FMCG. În 2006 s-a alăturat echipei Toyota în România, unde a ocupat pe rând, funcţiile de director de marketing, director comercial şi director al mărcii Lexus pentru divizia Balcani. În 2010 a preluat funcţia de director de marketing în cadrul Renault Commercial Roumanie pentru mărcile Dacia şi Renault. Din 2014 a fost director de marketing al Grupului Renault pentru pieţele din Marea Britanie, Irlanda, Cipru şi Malta („North Territory”), iar din 2016, director de marketing pentru regiunea Eurasia. Din septembrie 2019 a fost numit VP Marketing Dacia. A absolvit Facultatea de Cibernetică din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti şi a urmat programe de management general în organizaţii de profil precum London Business School şi CEDEP (INSEAD).