Un vechi pod, legat de istoria mahalalelor bucureștene, va fi reconstruit de la zero

Ofertele au fost deschise la începutul acestei săptămâni, iar autoritățile au la dispoziție 60 de zile pentru evaluarea lor și desemnarea câștigătorului. Contractul de execuție ar putea fi semnat cel mai devreme în decembrie.

Podul Calicilor, legat de vechiul București

Podul Calicilor își ia numele de la o zonă a vechiului București asociată cu mahalaua calicilor. Denumirea este legată de istoria orașului și de vechile drumuri care traversau zona Curții Domnești și coborau spre Dâmbovița.

„Mahalaua calicească a fost un spaţiu preurban aflat undeva în afara oraşului, dincolo de ziduri, un spaţiu aflat în afara lumii normale, ordonate, civilizate, dar care s-a structurat după reperele acestuia. A fost un teritoriu interzis celorlalţi şi accesibil doar pentru cei loviţi de soartă. Era spaţiul unde locuiau sau se retrăgeau toţi aceia respinşi de societate datorită handicapului fizic, psihic, sau foşti oşteni cu răni care nu puteau fi vindecate; cei loviţi de boli contagioase, etc”, potrivit unui articol publicat de Muzeul Municipiului București.

Pod de 32 de metri

Proiectul actual prevede reconstruirea podului de la zero. Acesta va asigura legătura pietonală între strada Șelari și strada Sfinții Apostoli, în apropierea Palatului de Justiție și a Bisericii Domnița Bălașa.

Potrivit Primăriei Capitalei, noul pod va avea o lungime de 32 de metri și o lățime de 23 de metri. Durata de execuție prevăzută este de 10 luni.

Cum vor fi amenajate malurile Dâmboviței

Proiectul include și amenajarea a aproximativ 11.000 de metri pătrați de-a lungul râului, pe tronsonul dintre Piața Unirii și Podul Izvor.

Trotuarele vor fi extinse prin platforme pietonale în consolă, suspendate la aproximativ doi metri deasupra apei. În zona Izvor va fi amenajată o platformă de belvedere, iar debarcaderul și podul pietonal existent vor fi reabilitate.

Planul mai prevede reconfigurarea pistei de biciclete, cu o lățime de 1,2 metri, și separarea circulației auto de cea a pietonilor și bicicliștilor.

Vor fi refăcute spațiile verzi, va fi instalat mobilier urban nou și va fi modernizat iluminatul public cu tehnologie LED. Întregul spațiu va fi adaptat pentru persoanele cu dizabilități.

Durata de execuție pentru amenajarea malurilor este de 18 luni.

Valoarea totală a contractului este de 63,96 milioane de lei, fără TVA.