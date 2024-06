Una dintre clădirile importante ale oraşului Galaţi a fost reabilitată cu fonduri europene.

Investiţia a fost realizată în cadrul unui proiect cu fonduri europene derulat de Consiliul Judeţean Galaţi. Valoarea investiţiei a fost de aproximativ 5,4 milioane de lei. În cadrul proiectului au fost restaurate elementele decorative interioare şi exterioare, inclusiv partea de zidărie, tâmplăria şi scările din lemn.

În plus, a fost înlocuit acoperişul şi s-au realizat lucrările de hidroizolaţie, s-au înlocuit instalaţiile electrice şi sanitare, au fost montate centrale termice şi de tratare a aerului şi s-au instalat senzori şi camere de supraveghere. De asemenea, au fot montate ceasul din turn şi roza vânturilor, aşa cum a avut la început casa de patrimoniu.

„Suntem extrem de mândri să redăm Galaţiului una dintre bijuteriile sale arhitecturale, pe care am renovat-o şi modernizat-o complet. Am păstrat cu grijă elementele originale ale clădirii, care a fost construită acum mai bine de 120 de ani. Mai mult, în timpul lucrărilor, au fost descoperite şi restaurate elemente decorative din jurul anului 1900. În plus, în turnul clădirii a fost montat din nou, după 30 de ani, un ceas, replică a celui care a existat la începutul secolului trecut. A fost făcut pe comandă, folosind imaginile cu Farmacia Ţinc din cărţile poştale ale anilor 1904-1906”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.

Clădirea a fost construită la sfârşitul secolului al XIX-lea de farmacistul Constantin Ţinc. Piatra de fundaţie a fost aşezată pe 17 mai 1899, iar documentul original, descoperit în 2004, va fi expus în interior.

Muzeul Casa Colecţiilor va fi dotat cu mobilier şi echipamente specifice, iar după ce în interior se vor aşeza exponatele se va realiza şi un tur virtual. Conform normelor în vigoare, pentru protejarea pieselor de muzeu care vor fi expuse, după orice restaurare trebuie să treacă o anumită perioadă de monitorizare a condiţiilor din interior.