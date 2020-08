O unitate modernă de tratare a marilor arşi a fost inaugurată, joi, în Sectorul 4 al Capitalei. Aceasta cuprinde două săli de operaţie, politraumă şi chirurgie estetică, o sală de pansamente, una pentru tratamentul arsurilor, spaţii de sterilizare, precum şi trei rezerve cu câte un pat.

Totodată, sala de operaţii pentru urgenţe va putea fi utilizată şi de alte specialităţi, în funcţie de necesitate, conform Primăriei Sector 4.

În plus, sălile au pereţi şi tavane din inox, iar toate suprafeţele sunt realizate din panouri tratate antiseptic pe bază de compuşi din ioni de argint, eficienţi împotriva celor mai periculoase şi răspândite tipuri de bacterii. Mai mult, rezervele au pereţi vitraţi, care să permită controlul vizual al pacienţilor.

„Astăzi (joi - n.red.) este o zi cu totul specială, o zi în care dovedim încă o dată în plus că se poate. Se poate să răspundem nevoilor oamenilor, pentru că pe lângă nevoia de infrastructură, de educaţie, poate mai mult decât oricând, nevoia serviciile medicale de calitate desfăşurate într-un mediu corespunzător este mai mare decât oricând. Pentru Sectorul 4, chiar dacă din punct de vedere al bugetului suntem printre cele mai sărace sectoare din Capitală, sănătatea a reprezentat şi reprezintă o prioritate. Astăzi am finalizat lucrările la unitatea de mari arşi de laa Spitalul Clinic de Urgenţă ”Bagdasar-Arseni” şi dăm cheile conducerii spitalului şi mediciilor care urmează să trateze pacienţi în această unitate. Vreau să le mulţumesc din suflet acestor oameni care au făcut tot ce le-a stat în putinţă pentru realizarea acestui proiect extrem de important atât pentru cetăţenii acestui sector, ai Bucureştiului cât şi ai celor din zonele limitrofe ale Capitalei. Am demonstrat că putem să distribuim proiecte la cheie”, a declarat Daniel Băluţă, Primarul Sectorului 4.

Costurile acestei investiţii se ridică la 7,5 milioane de lei cu TVA, bani alocaţi din bugetul Primăriei Sectorului 4.