Val de caniculă peste România. De ce aspecte trebuie să ții cont în această perioadă

Ministerul Sănătății a publicat duminică dimineață o serie de recomandări pentru populație, în contextul în care în acest weekend, România se confruntă cu primul val de caniculă din acest an.

„Temperaturile extreme pun o presiune mare pe organismul nostru. Pentru a trece cu bine peste valul de căldură și a te proteja, urmează măsurile simple, dar vitale, recomandate de medici”, notează Ministerul Sănătății într-o postare pe Facebook.

Concret, recomandările generale pentru populație, în contextul temperaturilor ridicate din acest weekend, sunt:

evitați expunerea prelungită la soare între orele 11 – 18

reglați aerul condiționat pe o temperatură cu 5 grade Celsius mai mică decât temperatura ambientală

nu folosiți ventilatoare dacă temperatura depășește 32 grade Celsius

petreceți 2-3 ore zilnic în spații unde există aer condiționat

evitați băuturile cu conținut ridicat de cofeină

consumați fructe și legume proaspete, deoarece acestea conțin o cantitate mare de apă

consumați iaurt

evitați activitățile în exterior

mențineți legătura cu persoanele vulnerable din familie

faceți dușuri călduțe

purtați pălării de soare și haine lejere

beți zilnic cel puțin 1,5 – 2 litri de lichide

nu consumați alcool

Cod galben de caniculă duminică

O alertă Cod galben va fi valabilă duminică, în intervalul orar 12:00–21:00. Avertizarea va afecta zonele Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, precum și vestul și centrul Transilvaniei.

Maximele termice vor ajunge la 36 de grade duminică. Indicele temperatură-umezeală va depăși ușor pragul de 80 de unități.