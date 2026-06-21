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Val de caniculă peste România. De ce aspecte trebuie să ții cont în această perioadă

Primul val de caniculă din acest an a venit în România, cu temperaturi care pot urca și până la 36 de grade Celsius. Populația este sfătuită de autorități să țină cont de o serie de măsuri, pentru a trece cu bine de această perioadă.
Val de caniculă peste România. De ce aspecte trebuie să ții cont în această perioadă
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
21 iun. 2026, 10:11, Social
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Ministerul Sănătății a publicat duminică dimineață o serie de recomandări pentru populație, în contextul în care în acest weekend, România se confruntă cu primul val de caniculă din acest an.

„Temperaturile extreme pun o presiune mare pe organismul nostru. Pentru a trece cu bine peste valul de căldură și a te proteja, urmează măsurile simple, dar vitale, recomandate de medici”, notează Ministerul Sănătății într-o postare pe Facebook.

Concret, recomandările generale pentru populație, în contextul temperaturilor ridicate din acest weekend, sunt:

  • evitați expunerea prelungită la soare între orele 11 – 18
  • reglați aerul condiționat pe o temperatură cu 5 grade Celsius mai mică decât temperatura ambientală
  • nu folosiți ventilatoare dacă temperatura depășește 32 grade Celsius
  • petreceți 2-3 ore zilnic în spații unde există aer condiționat
  • evitați băuturile cu conținut ridicat de cofeină
  • consumați fructe și legume proaspete, deoarece acestea conțin o cantitate mare de apă
  • consumați iaurt
  • evitați activitățile în exterior
  • mențineți legătura cu persoanele vulnerable din familie
  • faceți dușuri călduțe
  • purtați pălării de soare și haine lejere
  • beți zilnic cel puțin 1,5 – 2 litri de lichide
  • nu consumați alcool

Cod galben de caniculă duminică

O alertă Cod galben va fi valabilă duminică, în intervalul orar 12:00–21:00. Avertizarea va afecta zonele Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, precum și vestul și centrul Transilvaniei.

Maximele termice vor ajunge la 36 de grade duminică. Indicele temperatură-umezeală va depăși ușor pragul de 80 de unități.

Foto: ANM

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