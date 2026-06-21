Val de caniculă peste România. De ce aspecte trebuie să ții cont în această perioadă

Ministerul Sănătății a publicat duminică dimineață o serie de recomandări pentru populație, în contextul în care în acest weekend, România se confruntă cu primul val de caniculă din acest an.
„Temperaturile extreme pun o presiune mare pe organismul nostru. Pentru a trece cu bine peste valul de căldură și a te proteja, urmează măsurile simple, dar vitale, recomandate de medici”, notează Ministerul Sănătății într-o postare pe Facebook.
Concret, recomandările generale pentru populație, în contextul temperaturilor ridicate din acest weekend, sunt:
O alertă Cod galben va fi valabilă duminică, în intervalul orar 12:00–21:00. Avertizarea va afecta zonele Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, precum și vestul și centrul Transilvaniei.
Maximele termice vor ajunge la 36 de grade duminică. Indicele temperatură-umezeală va depăși ușor pragul de 80 de unități.