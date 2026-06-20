Primul val de caniculă din această vară lovește România. Temperaturile urcă până la 36 de grade

Weekend de foc în România. Un Cod galben de caniculă este în vigoare sâmbătă, între orele 12:00 și 21:00, iar duminică temperaturile vor fi și mai ridicate.
Codul galben de caniculă este valabil astăzi, în intervalul 12:00–21:00. Avertizarea afectează regiunile Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei, precum și vestul Olteniei.
Maximele termice oscilează între 30 și 34 de grade în aceste zone.
O nouă alertă Cod galben va fi valabilă duminică, în același interval orar, 12:00–21:00. Avertizarea va afecta zonele Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, precum și vestul și centrul Transilvaniei.
Maximele termice vor ajunge la 36 de grade duminică. Indicele temperatură-umezeală va depăși ușor pragul de 80 de unități.