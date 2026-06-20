Prima pagină » Meteo » Primul val de caniculă din această vară lovește România. Temperaturile urcă până la 36 de grade

Primul val de caniculă din această vară lovește România. Temperaturile urcă până la 36 de grade

Cod galben de caniculă, în vigoare în acest weekend. Temperaturile ajung la 36 de grade în mai multe regiuni.
Primul val de caniculă din această vară lovește România. Temperaturile urcă până la 36 de grade
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Andreea Tobias
20 iun. 2026, 08:21, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Weekend de foc în România. Un Cod galben de caniculă este în vigoare sâmbătă, între orele 12:00 și 21:00, iar duminică temperaturile vor fi și mai ridicate.

Codul galben de caniculă este valabil astăzi, în intervalul 12:00–21:00. Avertizarea afectează regiunile Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei, precum și vestul Olteniei.

Maximele termice oscilează între 30 și 34 de grade în aceste zone.

Cum va fi vremea duminică, cu caniculă și mai puternică

O nouă alertă Cod galben va fi valabilă duminică, în același interval orar, 12:00–21:00. Avertizarea va afecta zonele Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, precum și vestul și centrul Transilvaniei.

Maximele termice vor ajunge la 36 de grade duminică. Indicele temperatură-umezeală va depăși ușor pragul de 80 de unități.

Recomandarea video

SONDAJ: Ți-ai rezervat concediul de vara asta? În România sau în străinătate? Cum este o vacanță „reușită”?
G4Media
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
GSP.ro
Roman Abramovici, „cel mai fidel și devotat dintre oligarhii lui Putin”, placă turnantă între Moscova și Kiev? „Acești miliardari sunt doar niște axe ale operațiunilor de influență rusești, nu stabilesc ei agenda”
Gandul
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați
Cancan
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport
Pe câți kilometri de drum expres se circulă în România în iunie 2026? DEx6 Brăila-Galați bate pasul pe loc de șase luni
Libertatea
Cum arată viața lui Tuncay Öztürk la aproape 10 ani de la divorțul de Andreea Marin. Fostul fizioterapeut și-a refăcut viața și are o familie
CSID
Motor pe benzină sau diesel pentru oraș? Care este mai eficient și mai fiabil?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da