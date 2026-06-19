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ANM a emis un Cod galben de caniculă pentru jumătate de țară / Vreme călduroasă și disconfort termic în București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică de disconfort termic care va afecta mare parte din țară și două atenționări tip Cod galben de caniculă care vor viza regiunile vestice și sud-vestice. Pentru Capitală, meteorologii au prognozat vreme predominant călduroasă și disconfort termic cu temperaturi maxime de până la 33 de grade Celsius.
ANM a emis un Cod galben de caniculă pentru jumătate de țară / Vreme călduroasă și disconfort termic în București
Sursă foto: Hepta
Radu Mocanu
19 iun. 2026, 10:18, Social
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Potrivit ANM, de vineri până luni (19 iunie, ora 10 – 22 iunie, ora 21), vremea va deveni treptat călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar disconfortul termic va fi în creștere. Vineri, temperaturile maxime vor porni de la 24-25 de grade Celsius pe litoral și vor urca până la 32 de grade în vestul și sud-vestul țării. În weekend se vor înregistra temperaturi de până la  36 de grade. 

Sâmbătă, între orele 12:00 și 21:00, va intra în vigoare primul Cod galben de caniculă. Sub incidența codului vor intra regiunile: Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei, precum și vestul Olteniei. Maximele termice vor oscila între 30 și 34 de grade. 

A doua alertă Cod galben va fi valabilă duminică, tot în intervalul orar 12:00 – 21:00. Avertizarea va afecta zonele Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia și în vestul și centrul Transilvaniei. Maximele termice vor fi cuprinse între 31 și 36 de grade și indicele temperatură-umezeală va depăși ușor pragul de 80 de unități. 

Vremea în București

„În intervalul 19 iunie, ora 10 – 22 iunie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru vreme călduroasă și disconfort termic”, se arată în prognoza emisă de ANM. 

Vineri, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 30 de grade, iar minimele între 14 și 17 grade. Cerul va fi variabil și vântul va sufla slab și moderat. 

Sâmbătă, temperaturile maxime vor ajunge la 30-32 de grade, iar minimele vor fi de 16-19 grade. Cerul variabil, cu înnorări temporare și după-amiază sunt posibile averse slabe, în general de 1-4 l/mp.  

Duminică, maximele se vor menține la 30-32 de grade, iar minimele la 16-19 grade. Cerul va fi variabil, iar probabilitatea pentru averse slabe va fi redusă. 

Luni, temperaturile maxime vor urca până la 31-33 de grade. Cerul va fi variabil și vântul va sufla slab până la moderat. 

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