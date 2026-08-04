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Un fost aliat al Rusiei vrea să renunțe la importurile de petrol rusesc

Un fost aliat al Rusiei din Asia vrea să renunțe la importurile de petrol rusesc. Este vorba despre Siria care în prezent depinde de importurile din Rusia. Noua conducere siriană s-a apropiat de SUA și de Occident.
Un fost aliat al Rusiei vrea să renunțe la importurile de petrol rusesc
Sursa foto: Hepta
Petru Mazilu
04 aug. 2026, 13:51, Economic
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Fostul aliat al Rusiei a acceptat să reducă drastic importurile de petrol rusesc, potrivit Clash Report. Decizia a fost luată în timpul discuțiilor Damascului cu Washingtonul privind ridicarea ultimei sancțiuni majore impuse de SUA asupra Siriei.

Măsura ar reprezenta o schimbare majoră pentru Siria, care a depins în mare măsură de petrolul rusesc, în ciuda îmbunătățirii relațiilor cu Occidentul.

Deși oficialii americani spun că aceste reduceri nu reprezintă o condiție formală pentru eliminarea Siriei de pe lista sponsorilor statelor teroriste”, surse siriene au declarat că reducerea importurilor de petrol rusesc ar contribui la accelerarea acestui proces.

Siria, între Rusia și Occident

Fostul președinte al Siriei, Bashar al-Assad, a fost înlăturat de la putere în decembrie 2024. Dictatorul a fost un prieten al rușilor și s-a refugiat la Moscova. În urma schimbării de putere, Rusia și-a pierdut controlul asupra bazelor navale și aeriene din Siria.

Președintele interimar al Siriei, Ahmed al-Sharaa, a schimbat strategia și a încercat o apropiere de americani și europeni. În prezent, administrația de la Damasc încearcă să refacă relațiile internaționale și să reconstruiască economia siriană după aproape 14 ani de război civil și decenii de izolare sub conducerea familiei Assad.

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