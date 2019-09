Valeriu Şuhan, despre cazul fetiţei ucise în Dâmboviţa: Unde era poliţistul din comună?!

Fostul poliţist judiciar Valeriu Şuhan a declarat, pentru MEDIAFAX, cu referire la cazul din Dâmboviţa, unde o fetiţă de 11 ani a fost agresată sexual şi apoi ucisă, că o problemă este legată de lipsa poliţistului local, ce are un rol esenţial în prevenirea incidentelor în apropierea şcolilor.

"Am avut ocazia să vorbesc de mai multe ori, despre importanţa prevenirii în materia activităţii poliţieneşti, în general. Spuneam atunci şi o repet şi acum, prevenirea faptelor penale este scopul principal al poliţiei, este de fapt, menirea sa principală. În mod evident, una dintre modalităţile cele mai eficiente de prevenire în materie, o reprezintă descoperirea cât mai degrabă, a autorului unei fapte penale. În acest mod, rolul social al instituţiei poliţiei este potenţat de recunoaşterea eficienţei sale coroborat cu descurajarea intenţiilor infracţionale, dar şi cu creşterea prestigiului în societate, a instituţiei ca atare. Cu referire la ultima tragedie din Dâmboviţa, aş sublinia că cea de-a doua teză pe care am avut-o în vedere mai devreme, aceea a celerităţii descoperirii autorului unei fapte penale, poliţia şi-a făcut treaba. Rămâne însă, celălalt aspect, acela al măsurilor general-preventive", a declarat, pentru MEDIAFAX, Valeriu Şuhan, fost poliţist judiciar.

"În acest sens, am un singur comentariu. Unde Dumnezeule, era poliţistul din comună?! Sau Poliţia Locală, dacă o fi existând acolo?! Orice plan de ordine şi pază, care în principiu, este quintesenţa concepţiei preventive în localitatea respectivă, are o referire clară, obligatorie, un soi de "must", la obligaţia poliţistului de a patrula, observa, zona şcolilor la orele de începere/terminare a cursurilor. Prezenţa sa este menită, evident, să descurajeze, dar şi să inspire încredere micuţilor, părinţilor acestora, comunităţii în ansamblul ei. Sigur, sunt vizate, deasemenea, combaterea traficului de substanţe interzise, a bullying-ului, prevenirea evenimentelor rutiere, descurajarea în zonă, a vitezomanilor. Există o singură condiţie de îndeplinit, aceea a empatiei poliţistului faţă de semenii săi din comunitatea pe care o apără sau ar trebui să o apere", a mai spus Valeriu Şuhan.

IGPR a precizat, luni, că olandezul bănuit că ar fi omorât-o pe Adriana, fetiţa de 11 ani din Dâmboviţa, s-a sinucis, însă nu sunt cunoscute motivele care l-au făcut pe bărbat să recurgă la acest gest.

Johannes Visscher a ajuns în România miercuri şi a plecat sâmbătă, el petrecând în ţara noastră 3 zile.

