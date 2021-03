VIDEO Ding-dong! Cine e? Meteorit înregistrat de camerele video de la soneriile caselor din UK. Imaginile postate

Un meteorit a fost înregistrat de camerele de la soneriile caselor din UK

Camerele de la soneriile caselor din Reagatul Unit au surprins un meteorit care trecea cu 45 de mii de kilometri pe oră. Numeroşi britanici au distribuit imaginile pe reţelele de socializare şi s-au minunat de fenomenul rar pe care l-au văzut.

⁦@UKMeteorNetwork⁩ Original footage from CCTV, not zoomed in 😮 pic.twitter.com/EzETyVDTd4